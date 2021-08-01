День подруги: каждой любимой подружке прикольные поздравления 1 августа
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День подруги: каждой любимой подружке прикольные поздравления 1 августа

6:09:118/1/2021Фото: fresh-cards.ru
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Тебе желаю я здоровья, счастливой быть всегда. Любви и ласки столько сколько желаешь себе сама.

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

Снег валит иль ветер кружит —
Нет счастливей тех, кто дружит.
В ситуации любой
Ты, подруженька, со мной.
Посоветуешь, подскажешь,
Доброе мне слово скажешь.
Я всегда к тебе спешу,
Все секреты расскажу.
И тебя, мой ангел добрый
В хороводе закружу.
Вместе так чудесно нам,
Мы обсудим все дела.
И найдем всегда решенье.
Вмиг получим вдохновенье.

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

Я счастливый человек,
Знаю истинную дружбу.
Не сыскать ведь и вовек
Такую верную подружку.

Тебе желаю я здоровья,
Счастливой быть всегда.
Любви и ласки столько
Сколько желаешь себе сама.

1 августа - День подруги
1 августа - День подруги

Я тебя, моя подружка,
С нашим днем поздравить,
Очень сильно уж хочу
Дружбу нашу славить.

Это, словно, дар небес,
Он не всем дается.
Сохранить тепло нам душ
Классно удается.

Источник: pozdravok.ru

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