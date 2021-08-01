День подруги: каждой любимой подружке прикольные поздравления 1 августа

Снег валит иль ветер кружит —
Нет счастливей тех, кто дружит.
В ситуации любой
Ты, подруженька, со мной.
Посоветуешь, подскажешь,
Доброе мне слово скажешь.
Я всегда к тебе спешу,
Все секреты расскажу.
И тебя, мой ангел добрый
В хороводе закружу.
Вместе так чудесно нам,
Мы обсудим все дела.
И найдем всегда решенье.
Вмиг получим вдохновенье.
Я счастливый человек,
Знаю истинную дружбу.
Не сыскать ведь и вовек
Такую верную подружку.
Тебе желаю я здоровья,
Счастливой быть всегда.
Любви и ласки столько
Сколько желаешь себе сама.
Я тебя, моя подружка,
С нашим днем поздравить,
Очень сильно уж хочу
Дружбу нашу славить.
Это, словно, дар небес,
Он не всем дается.
Сохранить тепло нам душ
Классно удается.
Источник: pozdravok.ru