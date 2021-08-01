1 августа на День уважения к родителям добрые слова вашим маме и папе
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1 августа на День уважения к родителям добрые слова вашим маме и папе

9:45:168/1/2021Фото: pxhere.com
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Tак было испoкoн веков: чтить cтаpикoв — ceмье награда. Любите вашиx cтарикoв — Им большего от вас нe надo…

1 августа - День уважения к родителям
1 августа - День уважения к родителям

Не забывайте старикoв.
Нe унижайтe ожиданьем
Bизитoв ваших и звoнков
«Дeжуpныx», редких, с опoзданьем.

Звoнитe чащe стаpикам,
(Beдь вce они — большие дeти)
Пo мeлочам, пo пустякам…
Bы — всё, что ecть у ниx на свeтe.

Tак было испoкoн веков:
Чтить cтаpикoв — ceмье награда.
Любите вашиx cтарикoв —
Им большего от вас нe надo…

***

Не забывайте близких и родных,
В той суете, в том жизненном укладе
И не жалейте слов совсем простых:
Мам, как ты там? А как здоровье папы…

Родителей все мысли, лишь, о вас:
Как на работе, как у внуков в школе?
За ними, сейчас нужен, глаз да глаз,
Они растут и повзрослеют вскоре.

Не забывайте близких навестить,
Для них, увидеть вас — огромный праздник!
Старайтесь пару дней хоть погостить,
Ведь взрослый сын, до старости, им мальчик.

Остановись и позвони сейчас,
Родителям, они по вас скучают…
Продли им жизнь, скажи хоть пару фраз,
Один звонок… жить дальше помогает…

***

Нет счастья больше у меня.
Когда со мною рядом мама, папа.
Они моя опора и стена.
И жизни главная награда.

Всегда на помощь мне спешат.
Ведь потому, что очень дочку любят.
Руками все проблемы отведут.
Прижмут к груди и нежно приголубят.

Я благодарна им за то,
Что постоянно тянут эту ношу,
И если вдруг случится горе иль беда.
Я никогда родные вас не брошу.

Я тоже крепко вас люблю.
И дай вам бог на этом свете надолго задержаться.
Чтоб сил хватило дальше жить
И каждый день друг другу улыбаться.

Источник: millionstatusov.ru

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Весь Бердск
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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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