1 августа - День образования Службы специальной связи: мужественные слова тайным людям

1 августа празднуют свой профессиональный праздник Службы специальной связи или все работники ФГУП «Главный центр специальной связи», для них в этот день все наши поздравления!
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Кажется, важнее службы нет,
Ваши так ответственны задачи.
Сохраните каждый вы секрет,
Что для государства много значит!
Пусть заслуги родина зачтет
И успех дорогу к вам приметит.
Получайте премии весь год,
Дай вам Бог опасности не встретить.
Окутана строгою тайной
Твоя важная работа.
Пусть не будет событий печальных,
Не приносят проблемы заботы.
Обеспечивай ты связь,
Чтоб секреты не раскрылись.
Сквозь дожди, огонь и грязь,
Легко чтоб сведенья носились.
Желаю сил тебе, ума,
Удачи, счастья, достижений.
Желаю радости сполна,
Здоровья, легкости, везенья!
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Не было б связи, плохо б жилось,
Стоял бы на месте-прогресс!
Хотелось бы многое, но не моглось,
Не было б слова-экспресс!
Поздравляем работников связи,
Двигайтесь только вперёд!
Пусть, с этим коротким рассказом,
К вам счастье, экспрессом, придёт!
Храните на службе секреты
Как ваша профессия велит.
Сегодня вас хвалим за это,
Желаем иметь бодрый вид.
Не выдать ни словом, ни взглядом
Того, что дано не для всех.
Держать за зубами вам надо
Язык – ваш надежный успех!
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По миру всегда много бродит
Секретной всякой информации.
Поздравляю вас сегодня,
Служба связи. С вас овации!
Больше новостей хороших
Миру вы дарите,
Репутацию свою
Пуще глаза берегите!
Пусть о вас идет всегда
Хорошая слава,
Пусть гордится вашей службой
Вся наша держава!
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Секретней службы не найти,
Она ответственна у вас.
Спецсвязь налаживать пути
Не устает из раза в раз.
Желаю на посту таком
Не рассекретить ничего.
Все передать суметь тайком,
Что для страны важней всего!
Источник: mirizoter.ru