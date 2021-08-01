1 августа - День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне

Почти уж век как воевали.
Почти сто лет забыт тобой,
Хочу что б к Дате, мне сказала,
В чём провинился воин твой.
Иль не достоин я в шеренге
Героев русских гордо встать.
С «Царем, Отечеством и Верой»
Я шел Россию защищать.
Чудское озеро, Полтава,
Бородино и Сталинград -
Дозволь добавить к ним по праву
Лодзь, Луцк, Сморгонь - где твой солдат
Примером мужества во Славу
Оружья русского стоял.
И погибал, не думав, в битвах,
Что Долг солдатский отдавал.
Кого спросить? Царя? Так нету.
Осталась Ты – Россия-Мать,
А что нам надо? Только Память -
Гвоздичек пару увидать…
Верни мне Имя, Родина!
Найди мне место в строю,
Убитому и забытому
В четырнадцатом году.
Я удушен в пятнадцатом хлором,
Под Верденом в шестнадцатом пал,
А в семнадцатом – просто предан,
Твой солдат, офицер, генерал.
Верни мне Имя, Родина!
Прах истлел мой в чужих краях,
Дай вернуться мне к людям в память
Ясным соколом в облаках!
За столетье Тобой забытый,
Я в архивах военных жду,
В чернильном множестве строчек
На желтых листах про Войну.
Так найди мне, пожалуйста, Родина,
Место скромное в том строю,
Где стоят мои дети и внуки
Среди павших в другую Войну.
Где стоят мои деды и прадеды –
Правый фланг с незабытых Побед,
Грудь четвертого вижу – равняюсь!
«Здравствуй, Родина, … жду я ответ»
***
Горстка земли не имеет значенья,
В руку берёшь, лишь ладонь замарал,
Если тобой та Земля не в забвенье,
Что Отечеством прадед твой звал.
Что твой прадед и дед защищали,
Поднимались в атаку – в штыки,
И иконы поверх одевали
На шинели – святых и кресты!
Дрались. Били. И гнали германца!
Молча. Матом. И грозным «Ура!»
Ну а если пришлось уступать супостату –
Значит сила его так была велика…
Нашей Родины щепоть землицы
Я в ладанке ношу на груди,
От того мне Отечество снится,
Предков край, что в Заволжской степи.
Снится Дон и Сибирь с Забайкальем,
Снятся предки – Герои войны,
Бородатые деды в папахах,
И лихие как смерч казаки!
Источник: borisovdimitry.livejournal.com