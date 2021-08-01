Сильнейшая магнитная буря 1 августа 2021: Какое испытание самочувствию метеопатов готовит август
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Сильнейшая магнитная буря 1 августа 2021: Какое испытание самочувствию метеопатов готовит август

5:45:598/1/2021,Маргарита МартыноваФото: Pixabay.com
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1 августа 2021 года наблюдается два всплеска магнитной бури в магнитосфере Земли. Ранним утром с полуночи до 6 часов утра сила колебаний магнитного поля составит 4 балла.

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1 августа 2021 года сильнейший геомагнитный шторм второй день вызывает возмущения в магнитном поле Земли. Как известно, особую опасность затяжная магнитная буря представляет для психически неуравновешенных людей и людей с заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Что же такое магнитная буря? Это не что иное, как возмущение геомагнитного поля Земли. Причиной являются ионизированные потоки солнечного ветра, их проникновение в взаимодействие с магнитосферой нашей планеты. Есть такое понятие, как космическая погода. Так ученые называют состояние магнитосферы нашей планеты, изменения вызваны вспышками на Солнце и выбросами в результате этих вспышек огромного количества плазмы с поверхности звезды. Достигая атмосферы Земли, ионизированный солнечный ветер меняет электрические характеристики магнитного поля планеты. На Земле гремит буря.

Влияние изменений солнечной активности и магнитных бурь на организм человека изучает наука гелиобиология. Любой человек испытывает сильный стресс в магнитную бурю. От 50 до 70% населения нашей планеты чувствуют себя плохо при изменении космической погоды. Кто-то чувствует недомогание в момент вспышек на Солнце, кто-то непосредственно в момент прохождения магнитной бури на Земле.

1 августа 2021 года наблюдается два всплеска магнитной бури в магнитосфере Земли. Ранним утром с полуночи до 6 часов утра сила колебаний магнитного поля составит 4 балла. День пройдет относительно спокойно. “Качка” в магнитном поле слегка утихнет, чтобы к вечеру разыграться вновь. В 18 часов сила магнитной бури возрастет до 4 баллов, до полуночи магнитная буря не ослабнет.

Особенно опасны магнитные бури для тех, кто страдает артериальной гипертонией и гипотонией и у кого больное сердце. Во время магнитных бурь в организме человека замедляется капиллярный кровоток. Что приводит к кислородному голоданию тканей и органов, кровь сгущается, что вызывает риск образования тромбов. Поэтому нередко в дни магнитных бурь человек чувствует сильную головную боль, мигрень, перепады давление, снижение жизненного тонуса, усталость, бессоницу.

Какие советы специалистов позволят вашему организму легче перенести геомагнитный шторм 1 августа 2021 года?
- Самое главное - сохранить в стабильном состоянии нервную систему и психический настрой, гуляйте в парке, сохраняйте бодрость духа и оптимистический настрой;
- Не перегружайте организм, не перенапрягайтесь;
- Больше двигайтесь, ходите пешком;
- Соблюдайте режим дня, старайтесь больше спать;
- Исключите алкоголь и табак. Пейте больше воды и травяных чаев.

Как переносят магнитную бурю на Земле наши читатели?
Инна Ивановна, 54 года:
- Сильно болит голова до звона в ушах, падает зрение. Сильная усталость.
Елена Владимировна, 47 лет:
- Очень хочу спать. Спала бы весь день. Сильно нервничаю, раздражаюсь без причины.
Андрей Алексеевич, 49 лет:
- Бессоница, плохо засыпаю, а утром не могу встать. Ноги болят. Чувствую себя замученным и уставшим.

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