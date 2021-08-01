Чудеса Серафима Саровского: Самая сильная молитва святому
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Чудеса Серафима Саровского: Самая сильная молитва святому

9:40:238/1/2021Фото: kdeparh
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Молиться следует в полной тишине, сосредоточившись на словах. Также, важно сконцентрироваться мысленно на просьбе. Читают молитву утром и вечером, заниматься этим часто не нужно.

Серафим Саровский
Преподобный был невероятно добрым человеком

В православном календаре практически каждый день является праздничным. Вот и 1 августа верующие отмечают очередное торжество в честь чудотворца Серафима Саровского. Свои каноны святой приобрел благодаря своим божьим способностям. Сначала мальчик в детстве упал с огромной высоты (колокольня строящегося собора) и остался жив и цел, затем, уже в юношеском возрасте, чудотворцем был принят постриг в монахи с новым именем – отец Серафим. «Саровским» мужчину прозвали за монастырь, который он строил на берегу реки Саровка. Считается, что к отцу Серафиму приходила сама Божья Матерь, велевшая соорудить святое место там, где после удара от ее посоха, польется фонтаном вода.

Множество исцелений при помощи его молитвы было подарено людям. Чаще всего он излечивал тяжелые заболевания внутренних органов, а также избавлял от тоски и душевных заболеваний. Купание в том источнике, который забил на месте его монастыря излечивало женщин от бесплодия, поклонение его мощам также способно было дарить сложные исцеления. Все они были задокументированы официально и стали основанием для его канонизации РПЦ и причислению к лику святых.

Что касается чудотворных способностей святого, то Серафим Саровский покровительствует тем, кому необходимо поправить здоровье, излечиться от недугов. Считается, что этот дар был передан святому самим Богом за служения перед ним. Серафим Саровский стоял на коленях на камне в течение 1000 ночей и 1000 дней, чтобы встретиться с Господом. Поэтому 1 августа, в день празднования и почести чудотворцу, можно молиться об исцелении как себя, так и своих ближних.

Самое главное, чтобы молитва шла от чистого сердца и с искренними намерениями. Лучше всего заранее выучить слова. Молиться следует в полной тишине, сосредоточившись на словах. Также, важно сконцентрироваться мысленно на просьбе. Читают молитву утром и вечером, заниматься этим часто не нужно. Главное, верить в то, о чем просишь, и в то, что святой непременно поможет.

Молитвы Серафиму Саровскому


Личное прошение Серафиму Саровскому

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