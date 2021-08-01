Истребитель Су-35 разбился под Хабаровском: Самолет упал в Охотское море
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Истребитель Су-35 разбился под Хабаровском: Самолет упал в Охотское море

8:43:078/1/2021Фото: МО
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У истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель. Летчик катапультировался.

Истребитель упал в море

У истребителя Су-35С при выполнении плановых полетов в Хабаровском крае отказал двигатель. Инцидент произошел в субботу при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Летчик катапультировался и был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы его здоровью нет. По предварительным данным, самолет упал в акватории Охотского моря.

"31 июля 2021 года в Хабаровском крае при выполнении плановых учебно-тренировочных полетов произошел отказ двигателя на самолете Су-35С. Летчик катапультировался, был оперативно обнаружен поисковой группой и доставлен на аэродром базирования. Угрозы здоровью летчика нет", - говорится в сообщении ВВО.

Комиссия ВВО проводит расследование происшествия.

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