Напавшего с ножом на пассажира автобуса задержали в Новосибирске

Вечером 31 июля на остановке «Доватора» в Дзержинском районе Новосибирска мужчина напал на пассажира автобуса № 95 с ножом.
По словам очевидцев происшествия, человек с холодным оружием зашел в автобус и пырнул ножом другого пассажира. Напавшего удалось задержать.
В управлении МВД по Новосибирской области факт нападения подтвердили и сообщили, что началась проверка, передает "АиФ".
Подозреваемый сейчас находится в отделе полиции. Правоохранители устанавливают мотивы нападения на человека с ножом.
Раненный пассажир доставлен в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в пятницу в Новосибирске мужчина с ножом упал с балкона квартиры на пятом этаже.