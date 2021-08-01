На похороны опоздала: Пассажирку с билетом не пустили на рейс в аэропорту Новосибирска

Пенсионерка из Новосибирска должна была в субботу лететь в Читу на похороны отца. Но несмотря на наличие билета, ей отказали в посадке на рейс, а ее место в самолете отдали другому человеку.
Авиакомпания S7 не посадила 31 июля на рейс в 12:30 из новосибирского аэропорта Толмачево пожилую женщину, у которой был заранее куплен билет. Представители перевозчика объяснили это сбоем программы.
Вместе с пенсионеркой на рейс не попали еще три человека. Им сказали, что четыре места пришлось срочно выделить пассажирам, летящим промежуточным рейсом.
Жительница Новосибирска показала справку о смерти отца, пыталась рассказать, что может не успеть его похоронить. Но представители авиакомпании S7 были непреклонны: изменить ситуацию невозможно. Несостоявшейся пассажирке предложили надеяться, что кто-то опоздает на посадку или лететь следующим рейсом. Пенсионерке пришлось ехать домой и позже возвращаться в аэропорт.
Она улетела ночным рейсом 1 августа, передает НГС. Из-за этого она на похороны не попала. Кроме того, у нее пропал билет на поезд. Ей придется добираться 400 километров до маленькой деревни в Забайкальском крае на перекладных или нанимать такси.