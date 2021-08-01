Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?
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Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?

11:20:458/1/2021Фото: pixabay
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На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.

ангел
1 августа есть свои запреты

Огромную добрую память оставил о себе преподобный чудотворец Серафим Саровский после своей смерти. Сегодня, 1 августа, православная церковь празднует день обретения его мощей. Этот святой был и остается одним из самых почитаемых святых в России, поскольку явил он как при жизни, так и после нее, множество чудес, связанных с исцелениями и оказанием помощи каждому нуждающемуся.

Все случаи его чудесных дел были документально зафиксированы, именно эти записи и стали основание причисления его к лику святых и канонизации РПЦ. На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление. Еще супруга Николая Второго приезжала туда после смерти преподобного, дабы излечиться от бесплодия, и спустя год смогла родить сына.

В этот праздник не существует особых церковных запретов. Но нельзя ругаться, сквернословить, отказывать кому-то в помощи и вести себя так, как не подобает православному человеку. Запрета на работу в этот день, наоборот - полагалось день посвятить работе по дому и на огородах. Единственных запрет. который касался женщин - запрещено готовить пищу. Поэтому ее готовили либо с вечера, либо передавали эти обязанности супругу.

Запрета на посещение кладбища также не существует, а потому сегодня можно устраивать поминки и посещать места захоронения ваших близких и родных. Однако, лучше всего перед этим посетить храм и помолиться там. Можно дополнительно поставить свечи за упокой и подать записки о поминовении с именами усопших.

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