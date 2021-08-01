Как спасти народ от подорожавшей морковки: Депутат прошелся по базару
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Как спасти народ от подорожавшей морковки: Депутат прошелся по базару

9:50:558/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Нужно ввести стабильные работающие меры контроля роста цен и предоставлять фермерам возможность реализовывать свою продукцию на ярмарках, считает Денис Голобородько.

Алтайский депутат прошелся по овощным рядам и сказал, как спасти народ от подорожавшей моркови и капусты


С подорожанием «борщевого набора» решил разобраться депутат Алтайского краевого заксобрания Денис Голобородько. В своем Instagram он рассказал, как решить эту проблему.

«Мы сходили вчера на "шопинг" и посетили как городскую торговую сеть, так и рынок, чтобы разобраться со стоимостью продуктов», — написал парламентарий.

Он считает, что рост цен на продукты питания в Алтайском крае замедлился: если в мае годовая инфляция составляла 8,9%, то в прошлом месяце была на уровне 8,6%.

«Плюс приближается сезонное снижение цен на продукты сельского хозяйства. Но нужно ввести стабильные работающие меры контроля роста цен. Также важно предоставлять фермерам возможность реализовывать свою продукцию на ярмарках. Ведь есть товары, которые являются продуктами первой необходимости, и они должны быть по приемлемым ценам. Это не те товары, на которых нужно зарабатывать», — считает депутат.

По его словам, на прошлой неделе обсуждали развитие ярмарочной сети и мест, где можно торговать непосредственно товаропроизводителям, небольшим фермерским хозяйствам.

Спасать людей от подорожавшей морковки и капусты алтайские власти взялись две недели назад. Цены на овощи в Алтайском крае хотя и растут в цене, но продолжают оставаться самыми дешевыми в Сибири, считает губернатор региона Виктор Томенко.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", президент Владимир Путин приказал держать умеренными цены на так называемый борщевой набор.



 










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Публикация от Денис Голобородько (@goloborodko__denis)




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logo
01.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
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