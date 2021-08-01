Разрешено ли работать с землей в день обретения мощей преподобного Серафима Саровского 1 августа 2021 года?

В народе сегодня, 1 августа, отмечается православный праздник, посвященный обретению мощей одного из самых почитаемых в России святых - Серафима Саровского. Он прославился своим образом жизни и невероятной добротой, которую познал каждый. кто обращался к нему за помощью. Будучи монахом, Серафим основал Серфимо-Дивеевский монастырь, где впоследствии забил святой источник, до сих пор приносящих исцеления больным людям. Большую часть жизни преподобный провел в отшельничестве и горячих молитвах Господу, борясь с земными искушениями.
Серафим Саровский всегда от всей души помогал страждущим и никогда не брал платы за свое добро. Все исцеления, которые он совершил, были документально зафиксированы. Он излечивал людей от сложных заболеваний внутренних органов, дарил душевное спокойствие, исцеляя тоску и душевные заболевания. После его смерти к его мощам также тянутся вереницы страждущих.
В этот праздничный день церковь не установила запретов для людей, а потому в этот день разрешено заниматься любой работой, которую вы себе запланировали, однако в народе бытует мнение, что есть особый запрет, касающийся женщин. Им строго запрещено сегодня готовить любую пищу, а значит нельзя и заниматься заготовками урожая на зиму.
Работать в огороде и на земле разрешается, равно как и заниматься наведение уюта и чистоты в доме, выполняя уборку и стирая белье.
По лунному календарю сегодня, 1 августа 2021 года, убывающая луна находится в очень плодородном знаке зодиака - Тельце, а потому день очень хорошо подходит для выполнения любых работ с землей, для посадок и посевов. Благоприятно собирать урожай. нельзя работать в корнями растений, поскольку сегодня они очень уязвимы.