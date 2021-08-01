Где поставят еще шесть киосков и разместят четыре елочных базара в Бердске, стало известно. Список адресов
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Где поставят еще шесть киосков и разместят четыре елочных базара в Бердске, стало известно. Список адресов

2:48:308/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Бердская мэрия объявила уже десятый аукцион на размещение нестационарных торговых объектов на территории города.

Торговые павильоны размещают в Бердске по новой схеме

В мэрии  Бердска готовят десятый аукцион на право заключения договоров для размещения торговых киосков и павильонов на территории города. Постановление на эту тему мэр Евгений Шестернин подписал 28 июля.

В документе указаны адреса, где выделены места под нестационарные торговые объекты. Организовать аукцион глава города поручил отделу промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации, а контроль - вице-мэру Жанне Шуровой. Планируется разместить не только павильоны по продаже продуктов, но и елочные базары.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в городе сносят старые киоски, с владельцами которых истекли сроки договоров. Порядка 200 аналогичных объектов должны появится на условиях торгов.

Список адресов
1) в районе дома № 13 по ул. Лелюха, площадь нестационарного торгового объекта (павильона) 100,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «услуги общественного питания»;

2) в районе дома № 3 по ул. Горького, площадь нестационарного торгового объекта (киоска) 15,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

3) остановка общественного питания (далее-ООТ) «Радиозавод» (в районе дома № 3 по ул. Герцена), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 14,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

4) ООТ «Дворец культуры «Родина» (в районе дома № 138 по ул. Красная Сибирь), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 30,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

5) ООТ «Дом отдыха» (в районе дома № 18/2 по ул. Морская), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

6) ООТ «Озерная» (в районе дома № 30 по ул. Озерной), площадь нестационарного торгового объекта (киоска, совмещенного с ООТ) 20,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «продовольственные товары»;

7) в районе дома № 69а по ул. Островского (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочного базара) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

8) в районе дома № 90 по ул. Ленина (площадь Горького), площадь нестационарного торгового объекта (елочного базара) 35,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

9) в районе дома № 11 по ул. Ленина, площадь нестационарного торгового объекта (елочного базара) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья»;

10) в районе дома № 40 по ул. Пирогова (ДЦ «Октябрь»), площадь нестационарного торгового объекта (елочного базара) 25,0 кв.м., специализация нестационарного торгового объекта (ассортимент реализуемой продукции) «натуральные хвойные деревья».

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