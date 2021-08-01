Подробности трагедии в Бердске: 43-летнюю женщину насмерть сбила электричка на станции Береговой
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Подробности трагедии в Бердске: 43-летнюю женщину насмерть сбила электричка на станции Береговой

1:40:398/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Читателя Курьер. Среда. Бердск
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Погибшая шла вдоль железнодорожных путей в районе станции Береговой. Машинист подавал сигналы, но она не реагировала. Тело несколько часов лежало на месте происшествия.

На месте происшествия остались перчатки следователей
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Электричка вечером в субботу насмерть сбила 43-летнюю женщину на бердском участке железной дороги. Факт "Курьер. Среда. Бердск" подтвердила руководитель пресс-службы сибирского управления МВД на транспорте Анна Щербакова.

-Электропоездом смертельно травмирована женщина 1978 года рождения на станции Береговой, - уточнила Щербакова.

Трагедия произошла 31 июля в том месте, где люди обычно переходят рельсы отправляясь на популярный пляж на Обском море или возвращаясь с него. Он находится напротив бердского Нового поселка.

Но погибшая вчера, по словам представителя МВД, шла вдоль железной дорога, а не переходила через рельсы.

-Происшествие произошло около семи часов вечера. Электричка шла в сторону Сеятеля. Женщина шла вдоль железнодорожных путей. Машинист подавал сигналы, но она не реагировала. И состав ее задел, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" Анна Щербакова.

Очевидцы рассказали, что труп погибшей лежал на месте происшествия, пока полицейские и следователи проводили осмотр.

- А потом побросали перчатки и ушли. Тело чуть прикрыли. Оно часа три лежало возле путей. Все это время рядом проходили люди в том числе дети. Полицейские сказали, что увозить труп - это не их дело, - поделились очевидцы.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 24 июля электричка насмерть сбила 40-летнего мужчину на бердском железнодорожном вокзале. После этого власти города озаботились безопасным переходом людей через рельсы.

Напомним, в июне электричка сбила двоих девочек, которые переходили рельсы с районе станции Береговой в Новом поселке Бердска. Подростки шли с пляжа. Одна девочка скончалась на месте, вторая - в больнице.

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