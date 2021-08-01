Свыше 1000 человек "подозревают" на коронавирус в Бердске: Новые данные о заболеваемости на 1 августа
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Свыше 1000 человек "подозревают" на коронавирус в Бердске: Новые данные о заболеваемости на 1 августа

11:10:518/1/2021Фото: Nso.ru
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За последние сутки медики взяли 189 тестов, чтобы выяснить ковид-статус бердчан с симптомами инфекции. Суточный прирост заболевших продолжает увеличиваться.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Бердске продолжает увеличиваться
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.

Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье утром в городском оперативном штабе, за последние сутки в Бердске выявили еще 7 заразившихся коронавирусом. Теперь, на 1 августа, официально зарегистрировано 2111 случаев коронавирусной инфекции среди бердчан. Это данные за все время наблюдения с начала пандемии.

- На 1 августа в Бердске под медицинским наблюдением находятся 1006 жителей. Выздоровевших и выписанных 1975, - рассказали в оперштабе.

Кроме того, за последние сутки медики взяли 189 тестов, чтобы выяснить ковид-статус пациентов с симптомами инфекции.

Уже второй день подряд в Бердске регистрируют 7 новых заболевших коронавирусом. До этого, как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в течение двух недель суточный прирост составлял 6 человек.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с начала 2021 года в Бердске скончались от коронавируса 42 пациента. Еще 36 умерших с ковидом проверяют на причины смерти.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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01.08
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