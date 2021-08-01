День ВДВ пройдет без купания в фонтанах и концертов в Бердске и Новосибирске
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День ВДВ пройдет без купания в фонтанах и концертов в Бердске и Новосибирске

12:35:468/1/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Из-за ковидных ограничений торжества отменили. Но 2 августа бердские десантники соберутся у мемориала Воинскому братству.

Десантники разных возрастов собираются на День ВДВ в Бердске
Десантники разных возрастов собираются на День ВДВ в Бердске

Размаха при праздновании Дня воздушно-десантных войск снова не будет в Бердске и Новосибирске. Ограничения из-за коронавируса не позволят осуществить традиционного купания в фонтанах взрослым мужчинам в тельняшках.

Как и в прошлом году, полицейские будут бдительно следить за тем, чтобы не было массовых скоплений людей в общественных местах, фонтаны 2 августа работать не будут.

Традиционно в День ВДВ десантники собираются большими компаниями у водоемов или фонтанов, надев тельняшки и голубые береты, и весь день гуляют с флагами, поют и весело проводят время. В 2021 году с новым всплеском коронавирусной инфекции массовые мероприятия отменены.

- Проведение культурно-массовых мероприятий на территории Новосибирска и Новосибирской области ограничено до 30 сентября 2021 года. В воинских частях города этот праздник не планируют и не проводят, так как в составе Новосибирского гарнизона нет воздушно-десантных войск, — отметили в департаменте культуры, спорта и молодежной политики новосибирской мэрии.

Сотрудники полиции будут вести усиленный контроль в местах возможных сборов ветеранов ВДВ, которых в городе очень много. Для того, чтобы порадовать празднующих, в музее Победы подготовлена программа - на его сайте можно будет провести праздник с профессионалами. Подготовлена экскурсия по открытой площадке военной техники и вооружений, можно побывать на борту самолета и вертолета МИ-8, где удастся детально рассмотреть каждую мелочь, ускользающую от взора во время традиционных экскурсий.

Также будет показан фильм про советских моряков-подводников «Случай в квадрате 36-80».

Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", отменили и в Бердске традиционные торжества десантников в части "культурной праздничной программы". Об этом сообщила начальник бердского отдела культуры Оксана Мокриенко.

Но сами бердские десантники решили, как всегда, собраться на мемориале Воинскому братству у ДК "Родина". В 13.00 они возложат цветы и проведут митинг.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 25 июля бердские моряки отмечали День ВМФ парадным построением и возложением цветов к памятному камню морякам-бердчанам.

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