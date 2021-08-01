Три важных запрета и три самых главных дела 2 августа на день Ильи Пророка
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Три важных запрета и три самых главных дела 2 августа на день Ильи Пророка

1:20:488/1/2021Фото: Правмир
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Пророка издревле почитали особым образом и побаивались его гнева, считая его покровителем всех сельскохозяйственных работ.

пророк Илия
Считается, что пророк передвигается по небу на колеснице

В день почитания пророка Илии 2 августа в народе существовало множество традиций и запретов, которые люди в обязательном порядке старались соблюдать, чтобы не навлечь на себя гнев пророка.

Этот пророк упоминается в Ветхом завете и вся его жизнь была посвящено великому делу - борьбе с процветающим в то время язычеством и распространению христианства. За все его заслуги Господь забрал его на небеса живым, прислав за ним колесницу, запряженную лошадьми, на которой и состоялось вознесение пророка.

Пророка издревле почитали особым образом и побаивались его гнева, считая его покровителем всех сельскохозяйственных работ. Урожай тоже зависел от милости пророка, поскольку в его силах было навлечь засуху или непрерывные дожди на землю.

Запреты на Ильин день

Чтобы не гневить пророка люди в этот день отказывались от выполнения любой работы - нельзя было заниматься ни работами по дому, ни работами в огородах и полях.

Запрещалось со 2 августа и купаться в природных водоемах. Верований и объяснений по этому поводу у народа было целых три - Илья в воду помочился, одна подкова от его лошади упала в воду и остудила ее, а также думали. что на дне рек и озер в этот день прячется от пророка нечисть. Однако с этого времени вода действительно становилась непригодной для купания - холодные ночи остужали ее, а водоросли в ней начинали зацветать и вода становилась зеленой и приобретала неприятный запах.

Третий особый запрет касался защиты дома - в этот день нельзя было держать открытыми окна или двери, а также нельзя было впускать в дом животных, даже домашних, если они выходили на улицу. Крупный скот также сегодня не выгоняли пастбища, опасаясь непогоды и молний.

Что можно было делать?

В этот день православным обязательно посетить праздничную службу в храме и помолиться пророку о своих нуждах.

Разрешается в этот день накрывать праздничный стол и собираться большими компаниями.

Хорошо начинать день с выхода на росную траву - роса сегодня обладает целительными свойствами, как и дождевая вода. С ними проводили множество обрядов, например на исцеление и богатство.

Благоприятным считался поход в лес по грибы и ягоды. Но только в том случае, если не собиралась гроза. Если стояла непогода, на улицу выходить запрещалось.

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