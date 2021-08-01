Второе золото на олимпиаде в Токио взяла саблистка София Позднякова из Новосибирска
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Второе золото на олимпиаде в Токио взяла саблистка София Позднякова из Новосибирска

12:50:528/1/2021Фото: championat.com
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Новосибирская спортсменка принесла сборной России вторую награду самого высшего достоинства, несмотря на травму руки.

София Позднякова с отцом

Поздно вечером 31 июля в олимпийском Токио завершились соревнования команд саблисток, в составе которой была новосибирская спортсменка София Позднякова.

В поединке с соперницей — представительницей Франции - россиянка София Позднякова стала победительницей и принесла команде саблисток золото. По результатам командных состязаний фехтовальщиц счет стал победным - 45:41.

Спортсменка из Новосибирска во время поединка получила травму руки, но продолжила состязание после оказания медицинской помощи. Тренеры решили не делать замену и оказались правы.

Саблистки Софья Великая, Ольги Никитина, Светлана Шевелева и София Позднякова — звездный состав сборной России. Ранее София Позднякова уже стала обладательницей олимпийского золота в личном зачете. Она продолжательница династии олимпийцев - ее отец Станислав Поздняков сейчас возглавляет Олимпийский комитет России.

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