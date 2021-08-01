Второе золото на олимпиаде в Токио взяла саблистка София Позднякова из Новосибирска

Поздно вечером 31 июля в олимпийском Токио завершились соревнования команд саблисток, в составе которой была новосибирская спортсменка София Позднякова.
В поединке с соперницей — представительницей Франции - россиянка София Позднякова стала победительницей и принесла команде саблисток золото. По результатам командных состязаний фехтовальщиц счет стал победным - 45:41.
Спортсменка из Новосибирска во время поединка получила травму руки, но продолжила состязание после оказания медицинской помощи. Тренеры решили не делать замену и оказались правы.
Саблистки Софья Великая, Ольги Никитина, Светлана Шевелева и София Позднякова — звездный состав сборной России. Ранее София Позднякова уже стала обладательницей олимпийского золота в личном зачете. Она продолжательница династии олимпийцев - ее отец Станислав Поздняков сейчас возглавляет Олимпийский комитет России.