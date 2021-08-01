Ильин день-2021: Как загадать заветное желание 2 августа для его скорейшего исполнения

Празднование ветхозаветного пророка Илии ежегодно отмечается верующими и в православных церквях 2 августа. Он является одним из самых сильных, могущественных и пророков среди людей. Часто его помощь сравнивают с чудотворной помощью святителя Николая Чудотворца.
Этот день издревле считали одним из самых энергетически сильных и магических. Среди славян существовало множество обрядов и ритуалов, направленных на улучшение качества жизни мирян. Проводили различные ритуалы с росой и дождевой водой, а также с семенами мака, символизирующего богатство.
Однако православная церковь всячески не одобряет проведение подобных действий, поскольку они не положены православному человеку. Для разрешения своих бед и проблем к пророку можно обращаться при помощи молитв. Если они искренни, а человек не имеет темных помыслов - помощь от пророка всегда приходит к тому, кто о ней просит.
Есть очень сильная молитва пророку, читая которую человек может испросить то, чего ему очень не хватает: