Роскомнадзор заблокировал правозащитный сайт Gulagu.net
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Роскомнадзор заблокировал правозащитный сайт Gulagu.net

2:02:128/1/2021Фото: © Facebook.com / Владимир Осечкин
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Основатель проекта Владимир Осечкин отказался регистрироваться в реестре, поскольку это обязывает хранить переписку и посты пользователей и передавать их силовикам. А проект рассказывает о заключенных в Сибири.

Владимир Осечкин - основатель проекта Gulagu.net

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной информации Gulagu.net. Данное решение было принято после вердикта Мосгорсуда.

Решение о блокировке сайта проекта было принято по причине отказа владельца передавать данные о пользователях в правоохранительные органы. Владимир Осечкин, который является основателем проекта, назвал решение «политическим».

О блокировке сайта стало известно из сообщения в Facebooke правозащитника на своей странице. По словам Осечкина в 2019 году из ФСИН уже приходило множество бумаг с требованием блокировки сайта, однако в 2020 году иск не был удовлетворен в суде. То решение отменили 16 июня 2021 года и вынесли постановление о блокировке сайта.

Формальным поводом для закрытия доступа к сайту стал отказ владельца зарегистрироваться в реестре ОРИ - «организаторов распространения информации». Регистрация предполагает сохранение всей переписки и и постов пользователей, которые должны передаваться в правоохранительные органы по первому требованию.

Осечкин заявил, что будет обжаловать решение о блокировке в ЕСПЧ. В настоящее время доступ к информации проекта есть на адресе gulagu-net.ru.

Проект был создан, чтобы донести информацию о заключенных и о том, что с ними происходит в исправительных учреждениях Сибири.

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01.08
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