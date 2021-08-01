Роскомнадзор заблокировал правозащитный сайт Gulagu.net

Роскомнадзор заблокировал сайт правозащитной информации Gulagu.net. Данное решение было принято после вердикта Мосгорсуда.
Решение о блокировке сайта проекта было принято по причине отказа владельца передавать данные о пользователях в правоохранительные органы. Владимир Осечкин, который является основателем проекта, назвал решение «политическим».
О блокировке сайта стало известно из сообщения в Facebooke правозащитника на своей странице. По словам Осечкина в 2019 году из ФСИН уже приходило множество бумаг с требованием блокировки сайта, однако в 2020 году иск не был удовлетворен в суде. То решение отменили 16 июня 2021 года и вынесли постановление о блокировке сайта.
Формальным поводом для закрытия доступа к сайту стал отказ владельца зарегистрироваться в реестре ОРИ - «организаторов распространения информации». Регистрация предполагает сохранение всей переписки и и постов пользователей, которые должны передаваться в правоохранительные органы по первому требованию.
Осечкин заявил, что будет обжаловать решение о блокировке в ЕСПЧ. В настоящее время доступ к информации проекта есть на адресе gulagu-net.ru.
Проект был создан, чтобы донести информацию о заключенных и о том, что с ними происходит в исправительных учреждениях Сибири.