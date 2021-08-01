Столото: проверить билет тиража 1399 "Русского лото" от 1 августа 2021 года
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Столото: проверить билет тиража 1399 "Русского лото" от 1 августа 2021 года

12:54:418/1/2021Фото: pixabay
0

Невыпавшие бочонки: 9, 12, 60, 90.

лото
Разыгрывались 1 августа загородные дома

1 августа 2021 года Столото провело розыгрыш тиража 1399 от "Русского лото". Проверьте по турнирной таблице ваш билет!




Выплата выигрышей производится в течение трех лет с момента проведения розыгрыша.

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