Заявление о дистанте для школьников Новосибирской области с 1 сентября сделал губернатор Травников
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Заявление о дистанте для школьников Новосибирской области с 1 сентября сделал губернатор Травников

1:09:038/1/2021Фото: Nso.ru
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В школах региона могут сдвинуть сроки летних каникул из-за коронавируса. Школы должны исполнить все санитарные требования.

Как отметил Андрей Травников, лично он против тотального дистанционного образования

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил возможности изменения сроков летних каникул для школьников региона. Но это произойдет только в том случае, если власти «почувствуют» ухудшение эпидобстановки.

Глава региона во время эфира программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС  заявил, что из-за ситуации с коронавирусом школьников могут перевести на дистанционное обучение, как это было в прошлом учебном году. Но в любом случае все меры, по словам Травникова, будут «мягкими». То есть к очному обучению смогут вернуться лишь старшие классы, а в школах запретят выпускные.

Как отметил Андрей Травников, лично он против тотального дистанционного образования. Поэтому от этого сценария власти стараются уходить. И 1 сентября пройдет, по его словам, в обычном формате.

Школы должны быть готовы к приему детей. Это касается установки рециркуляторов, проведения дезинфекции, организации обучения детей в одном классе.

«Нужно предпринимать все усилия, чтобы не допускать тотальный дистант. Мы готовимся, чтобы школьники очно посещали занятия, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, как и в прошлом году», — уточнил глава региона.

Он отметил, что если ситуация ухудшится и придется переходить на дистанционку, то могут совместить сроки каникул. В случае принятия таких решений, министерство образования оповестит все региональные школы и родителей учеников.

Начало четвертой волны коронавируса прогнозируют на октябрь 2021 года.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родители бердских учеников выступали против дистанционного обучения, считая, что в классе дети получают больше знаний.

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Отправят школьников на дистант?

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