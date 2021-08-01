Заявление о дистанте для школьников Новосибирской области с 1 сентября сделал губернатор Травников

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил возможности изменения сроков летних каникул для школьников региона. Но это произойдет только в том случае, если власти «почувствуют» ухудшение эпидобстановки.
Глава региона во время эфира программы «Губернатор Live» на телеканале ОТС заявил, что из-за ситуации с коронавирусом школьников могут перевести на дистанционное обучение, как это было в прошлом учебном году. Но в любом случае все меры, по словам Травникова, будут «мягкими». То есть к очному обучению смогут вернуться лишь старшие классы, а в школах запретят выпускные.
Как отметил Андрей Травников, лично он против тотального дистанционного образования. Поэтому от этого сценария власти стараются уходить. И 1 сентября пройдет, по его словам, в обычном формате.
Школы должны быть готовы к приему детей. Это касается установки рециркуляторов, проведения дезинфекции, организации обучения детей в одном классе.
«Нужно предпринимать все усилия, чтобы не допускать тотальный дистант. Мы готовимся, чтобы школьники очно посещали занятия, с соблюдением всех требований Роспотребнадзора, как и в прошлом году», — уточнил глава региона.
Он отметил, что если ситуация ухудшится и придется переходить на дистанционку, то могут совместить сроки каникул. В случае принятия таких решений, министерство образования оповестит все региональные школы и родителей учеников.
Начало четвертой волны коронавируса прогнозируют на октябрь 2021 года.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", родители бердских учеников выступали против дистанционного обучения, считая, что в классе дети получают больше знаний.