В чем суть дебатов Ид аль-Мубахиля и Христиан? Что означает важная для мусульман дата 3 августа 2021 года?

В устоявшемся определении слово "мубахиля" у мусульман означает взаимное проклятие. Оно означает, что когда две спорящих стороны призывают Всевышнего покарать лжеца, кара осуществляется именно в отношении того, кто говорит неправду.
По григорианскому календарю 3 августа в 2021 году мусульмане будут отмечать значимое событие в своей религии, в которое и установилось это понятие. В лунном календаре мусульман эта дата установлена на месяц Зуль-хиджа, в его 24 день.
В тот день во времена жизни пророка Мухаммеда, когда он проживал в Медине, пришли христиане из Наджрана для установления истинности веры. Они утверждали что пророк Иса - это и есть Бог, а пророк Мухаммед доказывал им обратное - что пророк Иса (у христиан Иисус) является только рабом Божьим, посланным для осуществления свой миссии на земле.
Постепенно выяснение правоты вылилось во взаимные проклятья, после чего, чтобы остановить эту некрасивую ситуацию пророк Мухаммед призвал разойтись и встретиться снова на этом же месте, но уже каждая из сторон должна была привести на место встречи своих самых родных и близких: жен, детей и родных. После чего предлагалось воззвать ко Всевышнему с просьбой покарать тех, кто говорит неправду.
Христиане отказались от таких условий и стали приносить свои извинения. В результате этого был подписан мирный договор, по которому мусульмане обеспечивали народу христиан защиту от врага, а христиане обязались выплачивать мусульманам дань.
Этот пример является очень важным и значимым для мусульман, доказывающий, что искренность и правда очень важны для всех, кто любит Всевышнего и признает его единым Богом.