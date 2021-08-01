Налоговый вычет за фитнес вступил в силу с 1 августа
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Налоговый вычет за фитнес вступил в силу с 1 августа

2:11:128/1/2021Фото: Pixabay
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Сумма, с которой будет формироваться вычет, не должна превышать 120 тысяч рублей.

Походы в фитнес-залы теперь станут выгоднее

Вступил в силу с 1 августа закон о о социальном налоговом вычете по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги. Теперь россияне смогут вернуть часть денег потраченных на занятия спортом, а государство поможет сохранить и укрепить здоровье граждан, одновременно отрегулировав отношения с фитнес-индустрией.

Вернуть потраченные деньги можно не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, в том числе и тех, кого усыновили. Размер выплат составит сумму, не превышающую 15,6 тысяч рублей. Для вычета будет использоваться доход с 1 января 2022 года. Сумма, с которой будет формироваться вычет, не должна превышать 120 тысяч рублей.

- Налоговый вычет на занятия физической культурой и спортом станет для многих жителей России дополнительным стимулом, чтобы начать тренировки в фитнес-клубе или спортивном зале, - сказал ТАСС министр спорта Олег Матыцин. - Занятия физкультурой и спортом теперь будут доступнее. Те люди, для которых расходы на покупку абонемента в фитнес-клуб были слишком высокими, теперь, возможно, с введением налогового вычета начнут активнее записываться на занятия фитнесом.

Для того, чтобы воспользоваться вычетом потребуется договор об оказании услуг физкультурно-оздоровительного учреждения и кассовый чек.

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НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
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