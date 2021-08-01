Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
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Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский

3:03:348/1/2021Фото: zasursky
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Он умер на 92-м году жизни. С 1965 по 2007 год Засурский был деканом факультета журналистики. А потом его выбрали президентом.

"До свидания, Ясен Николаевич", - попрощался с дедом внук Иван
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В МГУ имени Ломоносова будут прощаться с президентом факультета журналистики, который умер в возрасте 91 года. О смерти Ясена Засурского стало известно из сообщения в Instagram, которое выставил внук Иван Засурский, сообщивший от уходе деда.

- До свидания, Ясен Николаевич. Передавайте всем там привет. Скоро увидимся, - написал Иван Засурский на своей странице.

Ясен Николаевич Засурский родился 29 октября 1929 года в Москве. В 1948 году окончил Московский государственный педагогический институт иностранных языков им. М. Тореза и сдал экзамены сразу в две аспирантуры — ИНЯЗ и МГУ.
Защита диссертации на тему "Творчество Теодора Драйзера" произошла через три года после поступления.

В течение двух лет Ясен Засурский работал на должности научного редактора в издательстве «Иностранная литература». В 1953 году устроился работать на факультет журналистики в МГУ, а в 1965 уже стал его деканом.

Работу на данном посту Ясен Николаевич вел до 2007 года, до того момента, как его выбрали президентом журфака.

Ясен Засурский обладает многими наградами, среди которых «Знак Почета», орден Трудового Красного Знамени, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, золотая медаль ЮНЕСКО имени Махатмы Ганди. Ему два раза присуждали Ломоносовскую премию, а в 2015 вручили премию правительства в области СМИ.

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