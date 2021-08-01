Благоприятные дни для сбора урожая на консервацию и заготовки в августе 2021 года по лунному календарю

Август, как последний летний месяц, всегда является для дачников и огородников очень насыщенным в плане работы месяцем. Помимо привычных огородных работ, на владельцев земельных участков наваливается ещё куча работы, связанной со сбором урожая и заготовкой его на зиму.
Любой урожай собирается по мере спелости, однако лучше всего выбирать благоприятные дни по лунному календарю, чтобы обеспечить лучшее хранение урожая в зимний период. В особенности это касается корнеплодов, поскольку от соблюдения сроков их уборки и правильности этого процесса зависит то, как вы сможете себя обеспечить овощами на предстоящую зиму.
Консервирование овощей и фруктов тоже лучше всего производить самые благоприятные дни, которые может определить лунный календарь. Он учитывает не только фаза луны, но это хождение ночного светила по различным знакам зодиака, которые оказывают дополнительно влияние на то, какого качества заготовки у вас получатся и как они будут храниться в течение зимы.
Собирать капусту лучше всего в эти даты: 6, 22, 24, 26, 28, 29 августа.
Квасить капусту лучше всего 1, 3, 8, 9, 10, 15, 21, 24, 30, 31 августа.
Убирать чеснок лучше всего 4, 20, 24, 29, 30 августа.
Убирать картофель лучше всего 2, 6, 7, 14, 18, 19, 20, 23, 26 августа.
Собирать яблоки благоприятнее всего: 2, 20, 26 августа.
Собирать лук: 4, 15-17, 21, 24, 28, 31 августа.
Консервировать помидоры: 1, 2, 14, 18, 19, 22, 29, 31 августа.
Консервация овощей более всего благоприятна 10, 11, 19, 20, 22 августа.
Консервировать огурцы лучше всего 13, 16, 23, 24, 29 августа.
Мариновать морковь благоприятнее всего: 4, 7, 19, 22, 24, 26 августа.