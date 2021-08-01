Неукротимая магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как избежать плохого самочувствия
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Неукротимая магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как избежать плохого самочувствия

4:20:458/1/2021Фото: pixabay
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Поскольку она продлится довольно продолжительное время, рекомендуется всем предпринять меры к тому, чтобы максимально облегчить своё состояние здоровья.

солнце
Буря будет многодневной

Довольно сильную, пятидневную магнитную бурю, предстоит пережить всем метеозависимым людям, а также людям, не имеющим особых проблем со здоровьем в виде хронических заболеваний, которая начнется 16 августа, а закончится только вечером 20 августа 2021 года.

Эта магнитная буря будет самым тяжелым неблагоприятным периодом месяца, поскольку продлится больше суток, сила колебаний во время магнитной бури будет достигать 6 баллов. Буря обещает стать одной из самых мощных за последние полгода, поскольку колебания такой мощности способны отразиться не только на состоянии здоровья здоровых и метеозависимых людей, они также могут оказать своё негативное влияние на работу электронных приборов, мобильной связи и радиосвязи.

Поскольку она продлится довольно продолжительное время, рекомендуется всем предпринять меры к тому, чтобы максимально облегчить своё состояние здоровья. Тем, у кого имеются серьезные проблемы сердечно-сосудистой и нервной системами, рекомендуется внепланово посетить вашего лечащего врача для корректировки схемы лечения и дозировки лекарственных препаратов, которые вы принимаете ежедневно. Возможно потребуется обновить результаты ваших анализов, для того чтобы новые назначения были максимально корректно изменены.

Если вы относите себя к эмоциональным людям, можно в аптеке приобрести успокоительные препараты на растительной основе, который поможет вам привести нервную систему в порядок, а также лучше засыпать и крепче спать по ночам. Прием успокоительных препаратов может оказаться полезным и для остальных метеозависимых людей, если имеются проблемы со сном в период магнитных бурь.

Кроме этого, всем рекомендуется соблюдать определенный режим дня, распределять рабочую нагрузку таким образом, чтобы не перегружать свой организм. Постарайтесь отказаться от повышенных физических и умственных нагрузок, а если предстоят какие-то очень важные и ответственные дела на рабочем месте, нужно постараться их делать с самого утра, потому что к вечеру организму справляться с такими нагрузками будет очень тяжело.

Необходимо откорректировать ваше питание и сделать его более лёгким, добавив в рацион больше овощей и свежих фруктов, морсов и простой чистой воды. Рекомендуется отказаться от употребления кофе, крепкого черного чая, а также от других напитков, способных тонизировать ваш организм.

Вечерами благоприятно выходить на прогулку, которая должна длиться не менее 60 минут и проходить на свежем воздухе. Расслабиться перед сном поможет теплая ванна, пожелания в которую вы можете добавить ваши любимые ароматические и солевые добавки. Благоприятно на состояние здоровья метеозависимых людей сказываются водные процедуры. Например, регулярное посещение бассейна, либо в домашних условиях обливание прохладной водой или контрастный душ по утрам.

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