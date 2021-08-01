Больных водителей лишать прав будут автоматически по справкам из Минздрва

С марта 2022 года предоставлять справку о здоровья в ГИБДД не будет необходимости — все данные будут приходить автоматически из медицинских учреждений.
Совместный законопроект МВД и Минздрава сделает автоматической передачу любых данных о здоровье водителя и об изменениях в его состоянии.
Государственные и частные клиники при этом будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме). Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения, рассказывает "Комерсантъ".
Пояснительная записка к законопроекту гласит, что за 10 лет, на которые выдаются права, с водителем могут произойти изменения, которые недопустимы для нахождения за рулем. Противопоказанием может стать нахождение на учете у нарколога. Ранее такую информацию в Минздраве отказывались предоставлять, мотивируя невозможностью разглашать врачебную тайну. Теперь новый законопроект разрешает обрабатывать данные граждан для того, чтобы на дорогах России было более безопасно.