Больных водителей лишать прав будут автоматически по справкам из Минздрва
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Больных водителей лишать прав будут автоматически по справкам из Минздрва

3:20:148/1/2021Фото: Pixabay
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Ранее такую информацию больницы отказывались предоставлять ГИБДД, мотивируя невозможностью разглашать врачебную тайну.

Изменение состояния здоровья может стать причиной лишения прав

С марта 2022 года предоставлять справку о здоровья в ГИБДД не будет необходимости — все данные будут приходить автоматически из медицинских учреждений.

Совместный законопроект МВД и Минздрава сделает автоматической передачу любых данных о здоровье водителя и об изменениях в его состоянии.

Государственные и частные клиники при этом будут обязаны оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения или алкоголизме). Госавтоинспекция приостановит действие водительских прав на время «внеочередной проверки» здоровья водителя, и если диагноз подтвердится, его лишат удостоверения, рассказывает "Комерсантъ".

Пояснительная записка к законопроекту гласит, что за 10 лет, на которые выдаются права, с водителем могут произойти изменения, которые недопустимы для нахождения за рулем. Противопоказанием может стать нахождение на учете у нарколога. Ранее такую информацию в Минздраве отказывались предоставлять, мотивируя невозможностью разглашать врачебную тайну. Теперь новый законопроект разрешает обрабатывать данные граждан для того, чтобы на дорогах России было более безопасно.

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