У трех знаков зодиака будет великий день 1 августа 2021 года

Невероятно хорошее высвобождение энергии для трех знаков зодиака, которым предстоит замечательный день 1 августа 2021 года, и есть немало астрологических причин их удачи.
Мы все хотим, чтобы на нашем пути встретилось немного удачи, и иногда «только хорошее настроение» - это фарс, который случается не так часто, как хотелось бы, пишет yourtango.com.
Но в воскресенье все начинает меняться, и причину можно найти, если посмотреть на две планеты в астрологии: Марс и Юпитер.
1 августа 2021 года Юпитер в Водолее будет противостоять Марсу в Деве.
И эта астрологическая динамика похожа на космический взрыв для трех знаков зодиака, у которых будет великий день.
Мы говорим об огромной энергии, чтобы добиться цели, и независимо от того, какой сбой, неудача или неожиданная катастрофа случится, из этого выйдет что-то хорошее.
Юпитер - это рост, духовность и удачный поворот событий. Марс - это энергия, мотивация, драйв и решительность.
Соедините Юпитер в 29 градусе Водолея с Марсом в 1 градусе Девы, и у нас получится идеальный шторм для напряженного дня, который волнует и полон надежд.
У трех знаков зодиака будет отличный день в первый день августа, но в целом это будет чертовски хороший день для всех знаков зодиака в области дружбы и любви.
В воскресенье можно с уверенностью ожидать чуда или чего-то плохого, если в будущем откроется серебряная подкладка.
И вся эта чудесная карма приводит к одному событию - 1 августа 2021 года - и это великий день для Девы, Стрельца и Водолея.
Знаки зодиака, у которых 1 августа 2021 года будет великий день:
Водолей (20 января - 18 февраля)
Водолей, 1 августа у вас будет отличный день, потому что, наконец, уроки, которые вы усвоили за последние несколько месяцев, явят чудо, о котором вы молились.
Когда Юпитер вошел в знак зодиака Рыбы, он был ретроградным. И это было очень тяжелое время для вас в финансовом отношении.
Вы пережили тяжелые времена и много потерь, возможно, чувствуя, что никогда не вернете деньги, которые вы потратили на трудное испытание в своей жизни.
Но теперь, когда Юпитер снова вошел в ваш знак зодиака, он будет там в течение следующих шести месяцев. Юпитер со временем станет прямым, и все начнет возвращаться на свои места.
Прямо сейчас вы переживаете серьезный очищающий огонь, и он истощает вашу душу. Но не теряйте надежды, Водолей.
1 августа что-то хорошее придет из всей энергии, которую вы должны собрать, чтобы преодолеть эту гору, на которую вы поднимаетесь.
Вы будете чувствовать себя так, как если бы были сами по себе, но довольно скоро вы узнаете, что Вселенная все время работала вместе с вами.
Как говорится, «когда меньше всего этого ожидаешь», врывается надежда. Ожидайте, что вас не бросит вселенная, которая наблюдает за всем, что вы делаете, и знает, через что вы проходите.
1 августа знаменует собой великий день для вас и, возможно, лучшую часть года, который вы испытаете в 2021 году.
Дева (23 августа - 22 сентября)
Дева, не секрет, что вы много работаете, и когда Венера вошла в ваш знак зодиака , вы действительно почувствовали , что пришло время вложить всю свою энергию и усилия в работу.
Тип работы, которую вы выполняете, не ограничивается работой, это больше, чем просто работа для вас.
Вы много работали над своими отношениями, своими физическими потребностями и даже начали делать определенные вещи, чтобы улучшить свою репутацию в обществе.
Итак, 1 августа вы начинаете чувствовать призыв к перфекционизму с Марсом в вашем знаке зодиака .
Это разжигает пламя ваших амбициозных стремлений. Вы уже наметили цель, но теперь все начинает укрепляться для вас.
Вы обнаружите, что полны энергии, и все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Теперь у вас есть эта волшебная чувствительность, которую вы можете применить практически ко всем сферам своей жизни с серьезной точностью.
1 августа ваша ясность ума начнет возвращаться, и это даст вам еще больше желания делать все, что вы думали сделать на этой неделе.
И красота всего этого заключается в любви.
Стрелец (22 ноября - 21 декабря)
Стрелец, вам от природы везет. Зачем тебе? Вами управляет Юпитер, поэтому, что бы ни происходило в жизни, вы обычно приземляетесь на ноги.
Но в последнее время вы довольно долго находились между скалой и наковальней, и когда Юпитер был в знаке Рыб, вам пришлось столкнуться с некоторыми серьезными реалиями.
Это не было тем, о чем вы, возможно, говорили со своими друзьями или семьей, но правда в том, что вы начали видеть вещи такими, какие они есть, и это действительно заставило вас захотеть выполнить работу, необходимую, чтобы выбраться из колеи.
Теперь, когда Юпитер находится в знаке Водолея, вы снова делаете все возможное, и вы можете воспользоваться этим новым просветлением, чтобы создать свою собственную удачу и использовать ее с умом.
Даже если вы не склонны откладывать дела на потом, вы были, и это было проблемой.
Причина того, что 1 августа так важно для вас, заключается в том, что Марс оказывает на вас небольшое давление, чтобы вы действовали как можно лучше и быстро.
Вы знаете, что люди наблюдают за вами, и вы, вероятно, станете более возвышенным в своих социальных кругах, чем обычно, до конца этого года.
Так что вместо того, чтобы вдаваться в подробности, Стрелец, вы все готовы. Возможно, это комбинация всех затмений, происходящих в этом году , и вашего решения больше не быть сторонним наблюдателем в жизни.
Какова бы ни была причина, воскресенье знаменует собой поворот в вашей жизни от того, кто позволяет вещам происходить по мере того, как они приходят, к активному участию с сильными мира сего.
Это может привести к деньгам и более. Сейчас вы принимаете решения, которые, вероятно, должны были быть приняты давным-давно, но вы делаете это с благословением самой Вселенной - и самое приятное то, что 1 августа вы знаете об этом вплоть до очень кости.