Избирком отказал выдвиженцу от оппозиционной коалиции в регистрации на выборах в горсовет Бердска из-за экстремизма
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Избирком отказал выдвиженцу от оппозиционной коалиции в регистрации на выборах в горсовет Бердска из-за экстремизма

3:50:068/1/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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Кирилла Левченко, помощника новосибирского депутата Сергея Бойко, признали причастным к деятельности террористической или экстремистской организации. Такая информация пришла в бердскую ТИК из Минюста.

Глава бердского избиркома Наталья Фокина рассказала о выбывших кандидатах
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Четверым кандидатам в депутаты горсовета Бердска на 1 августа отказано в регистрации. В их числе Кирилл Левченко, который признан участником экстремистской организации.

Как рассказала "Курьер. Среда. Бердск"  председатель бердского избиркома Наталья Фокина, информация поступила из Минюста.

-По Левченко был отказ. Нам пришла информация из Министерства юстиции о том, что данный человек причастен к деятельности террористических и экстремистских организаций, - прокомментировала "Курьер. Среда. Бердск" в воскресенье Фокина.

Левченко баллотировался по округу №3. В соперниках у него было 7 человек, в том числе коммунист Камиль Джафаров из Новосибирска и единоросс Дмитрий Князев, методист-инструктор бердского отдела физкультуры и спорта. Документы на выдвижение он сдал 15 июля, а отказ получил 29 июля.

Кирилл Левченко является помощником депутата новосибирского горсовета Сергея Бойко, который победил на прошлогодних выборах под флагом оппозиционной коалиции "Новосирс-2020". В бердский депутатский корпус баллотируются несколько их сторонников, не исключено, что и их постигнет та же участь.

Из списка кандидатов вычеркнули еще троих самовыдвиженцев  - они, по словам главы ТИК, не сдали в срок до 18 часов 28 июля подписные листы. Им отказали после заседания комиссии 31 июля

Как отметила Наталья Фокина, на выбывание претендуют еще 7 человек, которые тоже не сдали вовремя полный пакет документов.

-Их рассмотрим, наверное, завтра. До 6 августа у нас время есть, - рассказала Фокина.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 6 августа - это последний день регистрации кандидатов на выборы депутатов горсовета Бердска, которые состоятся 19 сентября 2021 года.

На 1 августа в списке кандидатов в депутаты 217 человек с учетом вычеркнутых.

Список выбывших кандидатов

Корсак Артем Юрьевич, дата рождения - 10 июля 2002 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - студент государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области "Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина", место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Левченко Кирилл Сергеевич, дата рождения - 26 декабря 1982 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Красноярский государственный технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Совет депутатов города Новосибирска, помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва Бойко С.А., место жительства - Новосибирская область, город Новосибирск, самовыдвижение.

Мокриенко Михаил Александрович, дата рождения - 30 мая 1996 года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский политехнический университет", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно безработный, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

Кривецкий Сергей Владимирович, дата рождения - 1 марта 1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Центр технического обслуживания", директор, место жительства - Новосибирская область, город Бердск, самовыдвижение.

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