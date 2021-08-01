Цементовоз протаранил пассажирский поезд: Водитель погиб. Смотрите виде с места ДТП

В субботу 31 июля в Калужской области произошло ДТП, в котором столкнулись пассажирский поезд и грузовик. Вечером того же дня пассажиры поезда добрались до Москвы и рассказали о своих переживаниях после аварии.
Добираться пришлось по альтернативному маршруту, который был разработан железнодорожниками для скорейшей доставки пассажиров до места назначения. В поезде № 231 на момент аварии находились 465 человек, из которых 120 — дети. В момент столкновения все очень напугались.
- Было душно, когда мы остановились, уже у нас не работали кондиционеры, поэтому нагревались шторки и была жара почти 35 градусов. Часа три мы стояли, — рассказала одна из пассажирок для РЕН ТВ.
Все, кто находились в составе пассажирского поезда обратили внимание на оперативность работы экстренных служб. После столкновения поезд ехал через Тулу и Большое кольцо МЖД на Киевский вокзал.
Часть пассажиров, которым нужно было выходить на промежуточных станциях, развезли на автобусах.
В результате столкновения водитель цементовоза погиб на месте, те , кто находились в поезде отделались небольшими ушибами. За медицинской помощью обратились два человека.