Кто такая Мария Магдалина и как принято отмечать ее день 4 августа?
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01.08
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Кто такая Мария Магдалина и как принято отмечать ее день 4 августа?

5:20:328/1/2021Фото: pixabay
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Женщина стала первой среди жен-мироносиц, сообщив о Воскрешении Христа. А после Мария ходила по земле, борясь за христианскую веру и искоренение язычества.

Мария Магдалина
По преданию Мария Магдалина была одержима бесами

Не все православные праздники происходят исключительно из христианства. Некоторые из них адаптировали из веры большинства жителей земли русской – язычества. Например, праздник доброго дня Марьи, который отмечают многие верующие каждый год 4 августа.

Марью по-другому называли заступницей, так как она считалась хранительницей представительниц прекрасного пола, покровительствуя им. Когда стало господствовать христианство, отдавать все почести стали Марии Магдалине. По преданию Мария Магдалина была одержима бесами, но из последних сил она обратилась к Иисусу с просьбой избавить ее от этого недуга. После того, как женщина была вылечена, она стала одной из последовательниц веры, самой верной и преданной ученицей.

Мария присутствовала на казни Иисуса. После чего она сидела у гроба Христа до последнего момента, а когда вернулась к нему, чтобы подготовить тело спасителя к погребению, увидела его воскрешение первой. Женщина стала первой среди жен-мироносиц, сообщив о произошедшем чуде. Ведь потом Мария ходила по земле, борясь за веру и искоренение язычества. 4 августа церковь почитает ее благую деятельность, ставя в пример тем, кто потерял веру. Недаром ей присвоили титул равноапостольной мироносицы – той, что несет мир.

В Марьин день нельзя работать на свежем воздухе. Считается, что может убить молнией. Тем не менее, гроза 4 числа сулит обильный урожай и здоровую скотину. По старому календарю к дню Марьи поспевал урожай, преимущественно, ягоды. Поэтому Марию Магдалину называют еще и Марией-ягодницей. Следует в этот день собирать урожай и делать заготовки на зиму. 4 августа нельзя ходить босиком по земле, иначе можно ослабить здоровье.

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