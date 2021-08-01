Год болевшая коронавирусом россиянка выздоровела

В России пациентка излечилась от заражения коронавирусом спустя немного меньше года лечения. Течение болезни проходило на фоне ослабленного иммунитета.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Сколковского института науки и технологий. Исследования данной пациентки помогли выявить мутации вируса, которые помогают ему избегать иммунитет клеток.
- Исследователи Сколтеха и их коллеги изучили самый продолжительный на сегодня случай заболевания COVID-19 у пациентки с ослабленным иммунитетом, которая болела 318 дней. Исследование позволило выявить мутации, которые помогают коронавирусу SARS-CoV-2 избегать клеточного иммунитета, - говорится в сообщении.
Непрерывные мутации коронавируса, который долгое время находится в организме носителя, помогают ему избежать и обойти иммунный ответ организма. Именно люди с ослабленным иммунитетом становится промежуточным этапом мутирующего коронавируса. По результатам исследований данной пациентки стало ясно, что ее заражения произошло только одним видом вируса.
- Всего вирус приобрел 40 мутаций, изменяясь гораздо быстрее, чем это обычно происходит при распространении в популяции. Такая быстрая эволюция указывает на то, что вирус адаптировался к существованию в организме человека, закрепляя мутации, которые помогали ему лучше выживать или быстрее размножаться, - уточняется в сообщении.