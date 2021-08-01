Начало выплат 10 000 рублей на школьников со 2 августа утвердил Мишустин
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Начало выплат 10 000 рублей на школьников со 2 августа утвердил Мишустин

4:33:108/1/2021
0

Портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющих право на получение выплаты для подготовки детей к новому учебному году. Но надо перепроверить.

Мишустин
Михаил Мишустин утвердил досрочные выплаты на школьников

Правительство утвердило постановление о начале президентской выплаты на школьников досрочно, сообщается на сайте кабмина.  Постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Но сам документ будет опубликован позже.

Уже 2 августа родители школьников начнут получать предусмотренную указом президента единовременную выплату в 10 000 рублей.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», – сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства 30 июля.

По его словам, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет. Также на две недели раньше начнется перечисление денег семьям, которые воспитывают ребят с ограничениями по здоровью в возрасте от 18 до 23 лет, обучающихся по основным образовательным программам.

Портал госуслуг еще в начале июля разослал уведомления 12,5 миллиона родителей, имеющих право на получение выплаты в 10 000 рублей на детей школьного возраста, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Такие письма получили граждане, которые ранее использовали сервисы портала. Уведомления, направленные в личные кабинеты, содержали ссылку на уже предзаполненное заявление. Пользователю оставалось проверить корректность введенных данных и подтвердить отправку заявления в Пенсионный фонд России.

Пользователи, которые не отправляли ранее заявления через портал и не получили уведомление о праве на выплату, могут заполнить заявление на портале госуслуг самостоятельно.

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Красавица Хаматова показала дочек: фото потрясло сеть
По натуре своей злые: эти знаки Зодиака мстят за любую мелочь
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неукротимая магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как избежать плохого самочувствия
4:20:45 8/1/2021
Неукротимая магнитная буря накроет метеопатов в августе 2021 года: Как избежать плохого самочувствия
Цементовоз протаранил пассажирский поезд: Водитель погиб. Смотрите виде с места ДТП
4:18:10 8/1/2021
Цементовоз протаранил пассажирский поезд: Водитель погиб. Смотрите виде с места ДТП
БердскИзбирком отказал выдвиженцу от оппозиционной коалиции в регистрации на выборах в горсовет Бердска из-за экстремизма
3:50:06 8/1/2021
Избирком отказал выдвиженцу от оппозиционной коалиции в регистрации на выборах в горсовет Бердска из-за экстремизма
Благоприятные дни для сбора урожая на консервацию и заготовки в августе 2021 года по лунному календарю
3:20:17 8/1/2021
Благоприятные дни для сбора урожая на консервацию и заготовки в августе 2021 года по лунному календарю
Больных водителей лишать прав будут автоматически по справкам из Минздрва
3:20:14 8/1/2021
Больных водителей лишать прав будут автоматически по справкам из Минздрва
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
3:03:34 8/1/2021
Умер президент журфака МГУ Ясен Засурский
БердскГде поставят еще шесть киосков и разместят четыре елочных базара в Бердске, стало известно. Список адресов
2:48:30 8/1/2021
Где поставят еще шесть киосков и разместят четыре елочных базара в Бердске, стало известно. Список адресов
В чем суть дебатов Ид аль-Мубахиля и Христиан? Что означает важная для мусульман дата 3 августа 2021 года?
2:45:55 8/1/2021
В чем суть дебатов Ид аль-Мубахиля и Христиан? Что означает важная для мусульман дата 3 августа 2021 года?
Ильин день-2021: Как загадать заветное желание 2 августа для его скорейшего исполнения
2:20:36 8/1/2021
Ильин день-2021: Как загадать заветное желание 2 августа для его скорейшего исполнения
Налоговый вычет за фитнес вступил в силу с 1 августа
2:11:12 8/1/2021
Налоговый вычет за фитнес вступил в силу с 1 августа
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Российская семья умерла после прививки от коронавирусаВ социальных сетях сообщают, что после гибели родственников 6-классница осталась сиротой.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Убитая 15-летняя школьница могла быть любовницей подозреваемого полицейского42-летнего подполковника доставили в полицию, где он заявил, что сбил школьницу на машине, возвращаясь с рыбалки.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Можно ли ходить на кладбище и работать на огороде 1 августа в день обретения мощей Серафима Саровского?На месте Серафимо-Дивеевского монастыря, который был основан святым Серафимом сегодня хранятся его мощи, а также остался действующим святой источник, купание в котором приносит людям долгожданное исцеление.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '