Финальное Новолуние лета 2021: Важные дела, которые нужно успеть завершить до 8 августа

Луна – такое загадочное и мистическое ночное небесное тело. С Луной связывают различные таинства и обряды. Разные лунные фазы оказывают на человека и планету свое воздействие. Так, например, во время полнолуния многие люди не могут уснуть, а на новолуние вообще рекомендуют отложить важные дела или начинать что-то новое.
Влияние Луны на человека исследуется учеными до сих пор. Согласно некоторым результатам исследования фазы Луны влияют на гравитацию Земли, а точнее, процессы, связанные с водой. И так как человек состоит на 80% из воды, он тоже подвержен лунной зависимости.
Сегодня речь пойдет об одной из фаз Луны – новолунии. Как уже упоминалось выше, на новолуние лучше не проявлять активную деятельность, постольку, поскольку, человек становится раздражительней, агрессивней, происходят конфликты и крупные ссоры. А вот на детях Луна сказывается положительным образом, так как их иммунитет становится крепче, они становятся веселее и подвижнее.
8 августа грядет финальное новолуние лета 2021 года. Осталась ровно неделя для того, чтобы закончить все необходимые и срочные дела, осуществить процедуры красоты, выполнить работу на земельном участке и обратиться к врачу. Для этих всех перечисленных действий астрологами составляется специальный лунный календарь, где можно посмотреть, какой день следует посвятить той или иной деятельности.
Например, если есть какие-либо дела, связанные с недвижимостью, то их точно нужно закончить до 8 числа. Серьезные юридические вопросы как раз хорошо и продуктивно решаются на убывающую фазу Луны. В этот же период можно начать уборку земельного участка, удобрение растений и выполнить мелкие хозяйственные работы по дому. Посещать салоны красоты до 8 августа нужно с целью оздоровительных и профилактических процедур.