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Самые счастливые имена для сыновей и дочек

8:20:388/1/2021Фото: pixabay
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Для того, чтобы ребенок вырос достойным человеком с большой буквы, нужно, буквально, с первых дней жизни начать заниматься воспитанием и развитием.

дети
Имя с самого рождения может дарить человеку радость

Рождение ребенка в семье – одно из радостных событий для супружеской пары. Многие видят в ребенке продолжение себя, а кто-то возлагает большие надежды на будущую сформировавшуюся личность.

Для того, чтобы ребенок вырос достойным человеком с большой буквы, нужно, буквально, с первых дней жизни начать заниматься воспитанием и развитием. Но бывает и так, что удача в жизни заложена уже в имени ребенка. Какое имя выбрать для новорожденного, чтобы оно приносило успех, и было судьбоносным?

Имена для мальчиков

Если назвать ребенка Александр, то будьте уверены в том, что перед вами растет самый настоящий защитник. Энергетика этого имени делает не только сильным и покровительствующим самого человека, но и оберегает его от различных невзгод.

Имя Богдан собрано из словосочетания «Богом дан». Ребенок с таким именем поистине ходит под покровительством Господа. Звучит это имя солидно, изящно, красиво, необычно. Человек с именем Богдан справедлив, чист мыслями, душой и сердцем, независим.

Владимиром называли на Руси правителей и доблестных воинов, ведь их целеустремленности можно только позавидовать. Такой человек непременно добьется высоких рангов и чинов, будет занимать управляющую должность. Имя Виктор переводится как «победа». Мальчик с детства станет добиваться намеченных целей. А Михаил и вовсе «подобный Богу», значит, он может абсолютно все!

Имена для девочек

Екатерина обладает высоким интеллектом, хорошим воображением и импульсивностью. Девушки с таким именем тщательно подходят к своей работе, а, значит, быстро растут вверх по карьерной лестнице.

Анастасия терпеливая и искренняя. Она милосердна и заботлива. Имя предоставляет возможность стать высококлассным хирургом или педагогом, коучем.

Анна с детства привыкла всегда быть чем-то занятой. Это могут быть как домашние бытовые дела, так и какое-либо хобби. Из них могут получиться отличные спортсменки или звезды эстрады.

Юлия как «юла» - никогда не сидит на месте. Помимо этого, она всегда отстоит свою точку зрения и будет добиваться признания ее мнения, несмотря ни на что.

Ирина отличается властным характером и ораторскими способностями. Девушка вырастет политиком или сотрудником правовой сферы.

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Весь Бердск
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АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
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