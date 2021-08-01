Самые счастливые имена для сыновей и дочек

Рождение ребенка в семье – одно из радостных событий для супружеской пары. Многие видят в ребенке продолжение себя, а кто-то возлагает большие надежды на будущую сформировавшуюся личность.
Для того, чтобы ребенок вырос достойным человеком с большой буквы, нужно, буквально, с первых дней жизни начать заниматься воспитанием и развитием. Но бывает и так, что удача в жизни заложена уже в имени ребенка. Какое имя выбрать для новорожденного, чтобы оно приносило успех, и было судьбоносным?
Имена для мальчиков
Если назвать ребенка Александр, то будьте уверены в том, что перед вами растет самый настоящий защитник. Энергетика этого имени делает не только сильным и покровительствующим самого человека, но и оберегает его от различных невзгод.
Имя Богдан собрано из словосочетания «Богом дан». Ребенок с таким именем поистине ходит под покровительством Господа. Звучит это имя солидно, изящно, красиво, необычно. Человек с именем Богдан справедлив, чист мыслями, душой и сердцем, независим.
Владимиром называли на Руси правителей и доблестных воинов, ведь их целеустремленности можно только позавидовать. Такой человек непременно добьется высоких рангов и чинов, будет занимать управляющую должность. Имя Виктор переводится как «победа». Мальчик с детства станет добиваться намеченных целей. А Михаил и вовсе «подобный Богу», значит, он может абсолютно все!
Имена для девочек
Екатерина обладает высоким интеллектом, хорошим воображением и импульсивностью. Девушки с таким именем тщательно подходят к своей работе, а, значит, быстро растут вверх по карьерной лестнице.
Анастасия терпеливая и искренняя. Она милосердна и заботлива. Имя предоставляет возможность стать высококлассным хирургом или педагогом, коучем.
Анна с детства привыкла всегда быть чем-то занятой. Это могут быть как домашние бытовые дела, так и какое-либо хобби. Из них могут получиться отличные спортсменки или звезды эстрады.
Юлия как «юла» - никогда не сидит на месте. Помимо этого, она всегда отстоит свою точку зрения и будет добиваться признания ее мнения, несмотря ни на что.
Ирина отличается властным характером и ораторскими способностями. Девушка вырастет политиком или сотрудником правовой сферы.