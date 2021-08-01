Ревнивец сломал нос подруге за отказ порыться в ее телефоне
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Ревнивец сломал нос подруге за отказ порыться в ее телефоне

6:38:028/1/2021Фото: Pixabay
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По дороге из гостей мужчина вдруг вспомнил, что ранее подозревал сожительницу в измене и потребовал дать ему телефон, чтобы проверить переписку. Перепалка закончилась ударом в лицо.

Мужчина хотел проверить содержимое телефона сожительницы, а на отказ ударил по лицу

В селе Кызыл-Озек мужчина нанес своей возлюбленной травму, после которой будет отвечать перед законом. К местному участковому обратилась женщина, которая  рассказала об избиении, совершенном ее 24-летним сожителем. Подозреваемого доставили в отделение, где он не стал отрицать свою вину и признался в содеянном.

Молодые люди пошли в гости к знакомой где прекрасно провели время за распитием спиртных напитков. После окончания застолья пара направилась домой, и хозяйка решила их проводить. По дороге подозреваемый и потерпевшая  стали ссориться. Мужчина вспомнил, что ранее подозревал сожительницу в измене и потребовал дать ему телефон, чтобы он мог проверить переписку сожительницы, но получил отказ. В результате перепалки мужчина нанес удар по лицу кулаком, от которого у женщины сломался нос.

- Свидетелем произошедшего стала знакомая пары, которая успокоила мужчину, отправив его домой, а сама увела подругу к себе, откуда она позвонила участковому уполномоченному полиции и вызвала скорую помощь. В ходе медицинского осмотра было установлено, что у женщины сломан нос. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», - сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай

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