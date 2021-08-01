Нападение с ножом на пассажира автобуса попало на видео. Бойцы Росгвардии нашли хулигана в Новосибирске

В сети появилось виде, как мужчина напал на пожилого пассажира с ножом прямо в автобусе в Новосибирске.
На кадрах видно, как молодой человек сидит в кресле, мимо него проходят девушка с маленьким ребенком. Затем пассажир встает, покачиваясь, держится за поручни, в одной руке у него был телефон. Вдруг он достал нож и неожиданно ударил ножом пенсионера, сидевшего к нему спиной.
"По предварительной информации, напавший на пенсионера мужчина был в наркотическом опьянении", — сообщают СМИ.
Инцидент произошел вечером 31 июля на остановке "Доватора" в Дзержинском районе в автобус №95. Известно, что пожилой мужчина в результате случившегося получил травмы и был госпитализирован. Сам нападавший попытался сбежать, но его остановили правоохранители. По факту инцидента полиция возбудила уголовное дело.
А задержали злоумышленника росгвардейцы, рассказала "Курьер. Среда. Бердск", руководитель пресс-службы регионального управления Росгвардии Ольга Табатчикова.
- Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники Дзержинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что в районе остановки общественного транспорта «Доватора», неизвестный гражданин нанес удар ножом 71-летнему пассажиру автобуса и скрылся в неизвестном направлении. Потерпевший с колото-резаным ранением был доставлен в медицинское учреждение, - сообщила Табатчикова 1 августа.
Выяснив приметы напавшего, экипаж группы задержания приступил к отработке прилегающей территории. И обнаружили мужчину, подходящего под приметы ориентировки.
При личном досмотре у задержанного был обнаружен нож. На место прибыла следственно-оперативная группа полиции. Для дальнейшего разбирательства подозреваемого доставили в отдел полиции.
Как сообщили в воскресенье в управлении МВД по Новосибирской области, по подозрению в совершении указанного преступления правоохранителями был задержан 39-летний житель Заельцовского района. Он не успел скрыться и был задержан по горячим следам неподалеку от места происшествия.
-Фигурант был доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств. Полицейскими установлено, что ранее подозреваемый был судим за разбой и незаконное хранение и сбыт наркотических средств. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», - уточнили в полицейском ведомстве.
Санкция статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. Решается вопрос об избрании меры пресечения.