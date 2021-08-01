Мотоциклист погиб на Бердском шоссе: он столкнулся с Kia Rio. Смотрите видео

На Бердском шоссе в Новосибирске днем 1 августа произошло ДТП с участием мотоцикла и автомобиля Kia Rio. В результате аварии байкер погиб на месте.
"Перед остановкой "Звездной" девушка за рулем седана KIA Rio столкнулась с двигавшимся в потоке мотоциклистом. От удара байкер оказался на земле и от полученных травм скончался на месте", - рассказал очевидец смертельной аварии в АСТ-54.
На месте происшествия работали полицейские и сотрудники скорой помощи. Уточняется, что после отъезда медиков тело мотоциклиста так и осталось лежать на дороге.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне на главной улице Бердска погиб мотоциклист, врезавшись в столб.