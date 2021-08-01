В огромной пробке стоит трасса Р-256 в Бердске: Новосибирцы возвращаются домой после выходных

Пробка воскресным вечером традиционно стоит на трассе Р-256 в Бердске. Затор 1 августа на 19.20 растянулся почти от бердского железнодорожного вокзала до Морского проспекта в Академгородке. Это показывает сервис "Яндекс. Карты"
Движение кране затруднено в направлении Новосибирска. Судя по всему, жители мегаполиса возвращаются домой после выходных к началу новой рабочей недели.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два предыдущих дня пробки сковывали Бердское шоссе в противоположном направлении - новосибирцы стремились уехать из города на пляж. Именно в районе станции Береговой напротив бердского Нового поселка находится популярный на Обском море пляж.
В целом дорожная обстановка в Бердске вечером 1 августа спокойная.