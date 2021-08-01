В огромной пробке стоит трасса Р-256 в Бердске: Новосибирцы возвращаются домой после выходных
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В огромной пробке стоит трасса Р-256 в Бердске: Новосибирцы возвращаются домой после выходных

7:38:318/1/2021
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Воскресным вечером затор растянулся почти от бердского вокзала до Морского проспекта в Академгородке. Предыдущие два дня дня пробки были в обратном направлении.

Пробка образовалась на бердском участке трассы Р-256

Пробка воскресным вечером традиционно стоит на трассе Р-256 в Бердске. Затор 1 августа на 19.20 растянулся почти от бердского железнодорожного вокзала до Морского проспекта в Академгородке. Это показывает сервис "Яндекс. Карты"

Движение кране затруднено в направлении Новосибирска. Судя по всему, жители мегаполиса возвращаются домой после выходных к началу новой рабочей недели.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", два предыдущих дня пробки сковывали Бердское шоссе в противоположном направлении - новосибирцы стремились уехать из города на пляж. Именно в районе станции Береговой напротив бердского Нового поселка находится популярный на Обском море пляж.

В целом дорожная обстановка в Бердске вечером 1 августа спокойная.

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01.08
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