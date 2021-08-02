2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками

7:02:538/2/2021Фото: bonnycards.ru
0

Дождём, пролившимся в Ильин день, когда то было принято умываться, чтоб от болезней, и от зла, смогли легко на целый год освобождаться.

Ильин день

Илья в народе почитался щедрым и карающим святым,
Дожди и грозы приходили вместе с ним,
Он был наследником воина Перуна,
У Ильи – Пророка особая молния стрела.
С праздником Вас сердечно поздравляю,
Жизни интересной Вам желаю,
Пусть каждый день со счастьем новым,
В Ваш дом хозяином войдёт.

***

В начале августа мы день Ильи отмечаем,
В этот праздник работать не желаем,
Чтоб умилостивить грозного святого,
И отвести молнию от дома.
Пусть будет праздник для Вас счастливым,
И радостно войдёт в семейный Ваш уют,
Пускай с дождями торопливо,
Все невзгоды от Вас уйдут.

Ильин день

Пророк Илья всю нечисть с неба прогоняет,
И стрелы огненные он в них бросает,
Молния с огромной силою сверкает,
Всех бесов, демонов поражает.
Сегодня Ильин день, поздравляем,
В здравии жить долгие года желаем,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Чтоб всё отлично было в жизни вашей.

***

Дождём, пролившимся в Ильин день,
Когда то было принято умываться,
Чтоб от болезней, и от зла,
Смогли легко на целый год освобождаться.
Желаю, чтоб Вы духом были сильны,
Чтоб спор любой был усмирён,
Желаю в праздник пищи Вам духовной,
Вместе с крепким марочным вином.

Ильин день

Сегодня мы отмечаем день Ильи,
Вместе с ним приходят грозы и дожди,
На колеснице по небу он разъезжает,
И стрелы – молнии, как копья бросает.
В праздник не работайте, и сена не косите,
От себя беду вы этим отведите,
Лучше всех гостей за столом собирайте,
И бокалы полные наливайте.

***

В августе встретим святого Илью,
Очень мы рады святейшему дню,
В речке купаться настанет запрет,
Это указ? – Ну, конечно же, нет.
Лето, вода, солнце светит всегда,
И календарь лишь второго числа,
Август покажет, что лето идет,
Нас погулять вместе с солнцем зовет.

Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru

Рыжеволосая красавица Катя Катина умерла на 36-м году жизни
Кем оказалась девушка, cбившая детей на переходе в Москве
Молодого мужа Федункив застали с мужчиной
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
праздникпоздравленияпраздникиИльин деньоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками
7:02:53 8/2/2021
2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками
БердскИльин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа
6:35:04 8/2/2021
Ильин день в Бердске: разразится ли гроза 2 августа
Сколько плиток шоколада и бокалов вина в неделю не вредят здоровью, рассказала диетолог
6:00:07 8/2/2021
Сколько плиток шоколада и бокалов вина в неделю не вредят здоровью, рассказала диетолог
Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года
5:49:16 8/2/2021
Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года
С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех
5:38:10 8/2/2021
С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех
Единственный симптом коронавируса, который чаще встречается у вакцинированных людей с COVID-19
5:30:49 8/2/2021
Единственный симптом коронавируса, который чаще встречается у вакцинированных людей с COVID-19
Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин
5:00:39 8/2/2021
Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин
Полив растений: ошибка, которую вы можете совершить при поливе
4:30:52 8/2/2021
Полив растений: ошибка, которую вы можете совершить при поливе
Новое о коронавирусе: обнаружены два предупреждающих знака на лице
4:00:57 8/2/2021
Новое о коронавирусе: обнаружены два предупреждающих знака на лице
Как понять, что встретил «того самого единственного»: эти 10 вещей произойдут в ваших отношениях
3:30:05 8/2/2021
Как понять, что встретил «того самого единственного»: эти 10 вещей произойдут в ваших отношениях
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Пациентка убила соседку по палате прямо в больнице Новосибирской областиОна сильно ударила ее по голове камнем.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '