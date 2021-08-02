2 августа - Ильин день: с именинами каждого Ильюшу поздравляем стихами и открытками

Илья в народе почитался щедрым и карающим святым,
Дожди и грозы приходили вместе с ним,
Он был наследником воина Перуна,
У Ильи – Пророка особая молния стрела.
С праздником Вас сердечно поздравляю,
Жизни интересной Вам желаю,
Пусть каждый день со счастьем новым,
В Ваш дом хозяином войдёт.
***
В начале августа мы день Ильи отмечаем,
В этот праздник работать не желаем,
Чтоб умилостивить грозного святого,
И отвести молнию от дома.
Пусть будет праздник для Вас счастливым,
И радостно войдёт в семейный Ваш уют,
Пускай с дождями торопливо,
Все невзгоды от Вас уйдут.
Пророк Илья всю нечисть с неба прогоняет,
И стрелы огненные он в них бросает,
Молния с огромной силою сверкает,
Всех бесов, демонов поражает.
Сегодня Ильин день, поздравляем,
В здравии жить долгие года желаем,
Чтоб дом всегда был полной чашей,
Чтоб всё отлично было в жизни вашей.
***
Дождём, пролившимся в Ильин день,
Когда то было принято умываться,
Чтоб от болезней, и от зла,
Смогли легко на целый год освобождаться.
Желаю, чтоб Вы духом были сильны,
Чтоб спор любой был усмирён,
Желаю в праздник пищи Вам духовной,
Вместе с крепким марочным вином.
Сегодня мы отмечаем день Ильи,
Вместе с ним приходят грозы и дожди,
На колеснице по небу он разъезжает,
И стрелы – молнии, как копья бросает.
В праздник не работайте, и сена не косите,
От себя беду вы этим отведите,
Лучше всех гостей за столом собирайте,
И бокалы полные наливайте.
***
В августе встретим святого Илью,
Очень мы рады святейшему дню,
В речке купаться настанет запрет,
Это указ? – Ну, конечно же, нет.
Лето, вода, солнце светит всегда,
И календарь лишь второго числа,
Август покажет, что лето идет,
Нас погулять вместе с солнцем зовет.
Источник: pozdravik.ru, bonnycards.ru