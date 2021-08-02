С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России

10:12:568/2/2021Фото: bonnycards.ru
0

Чеканят шаг «береты голубые», идут ребята праздник отмечать. Мы поздравляем вас, родные! желаем вам о светлом лишь мечтать.

День воздушно-десантных войск

Ты первым рвешься в бой,
Страну свою храня,
Десантник, ты – герой!
Тебя поздравлю я,
С днем славным ВДВ!
Будь счастлив, добрый друг,
И пусть душа твоя
Не ведает разлук!

***

Ваш праздник в августе, ребята!
Жара – не повод для солдата
Парадку спрятать далеко.
И пусть вам будет нелегко,
Но вы – десантники! И я
Хочу поздравить вас, друзья!
Живите долго, и дружите,
И вашей дружбой дорожите!

День воздушно-десантных войск

Отвага – оружие ваше,
Десантник всегда впереди!
Храните вы Родину нашу,
И смелое сердце в груди,
Стучит в унисон пусть с другими!
Ведь вы собрались в этот день!
Вы стали за годы родными,
И нам вас поздравить не лень!

***

Чеканят шаг «береты голубые»,
Идут ребята праздник отмечать.
Мы поздравляем вас, родные!
Желаем вам о светлом лишь мечтать.
Желаем в день десантника удачи,
И неба мирного над нашей головой,
Ведь вы – десантники! И это значит,
Что бережете вы страны покой!

День воздушно-десантных войск

Отвага, честь, и голубой берет –
Воздушно десантного войска портрет!
И пусть сегодня он залез в фонтан,
И по колено даже океан,
Ему сегодня можно все, поверь!
Коли Афган прошел он без потерь,
То праздник пусть отпразднует как надо!
Добра желаем вам сейчас, ребята!

***

Сегодня празднуют ребята
День ВДВ! Им всем ура!
Все отслужили ведь когда то,
И вот теперь пришла пора
Отметить вместе праздник этот,
И вспомнить всех друзей своих!
Вам всем я, голубым беретам,
Дарю сегодня этот стих!

Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru

Наследница больна: этот диагноз поставили дочке Лолиты с рождения
Владелец кафе убил полицейского РФ на руках у жены
Зеленский подписал смертный приговор Украине
3 детей остались сиротами: умерла красавица Елена Мормоль
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками
Раскрыто, что нашли на трупе убитого министра РФ
Пять фраз врачей, после которых срочно беги к другому
«С вероятностью в 98% она умрет»: Красовский о состоянии МакSим
праздникпоздравленияпраздникиДень Воздушно-десантных войскоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
10:12:56 8/2/2021
С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
10:10:26 8/2/2021
Самая сильная молитва святому Пророку Илии для прочтения в праздник 2 августа 2021 года
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
10:06:39 8/2/2021
Назван список пострадавших с ожогами 100% тела при взрыве на химзаводе в Ростовской области
БердскУтонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
9:56:39 8/2/2021
Утонувшего 82-летнего дедушку из-за кирпича и рыболовных сетей нашли спасатели Бердска в селе под Искитимом
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
9:48:28 8/2/2021
51-летний житель Японии едва не умер из-за постоянного самоудовлетворения
БердскКоронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
9:43:32 8/2/2021
Коронавирус подозревают у 1001 жителя Бердска: Данные о зараженных на 2 августа
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
9:21:54 8/2/2021
В НАТО заявили о возможности удара по российским кораблям в Черном море
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
9:20:26 8/2/2021
Календарь дачника на 2 августа 2021 года: что можно делать сегодня, а что нельзя?
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
9:02:24 8/2/2021
Мэр Москвы рассказал, как будут учиться школы столицы с 1 сентября 2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
8:51:15 8/2/2021
2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Новые подробности инцидента на аэродроме "Бердск-Центральный": СК рассматривает три версии падения пилотов паралетаВ данный момент проходит доследственная проверка.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Полуголая женщина полыхала на автобусной остановке в НовосибирскеОчевидцы происшествия стали тушить пострадавшую при помощи огнетушителей. Приехавшая на вызов «скорая» забрала неизвестную в ожоговое отделение.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Российская семья умерла после прививки от коронавирусаВ социальных сетях сообщают, что после гибели родственников 6-классница осталась сиротой.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '