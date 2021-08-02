С Днем ВДВ, голубые береты! Поздравления и картинки героям России

Ты первым рвешься в бой,
Страну свою храня,
Десантник, ты – герой!
Тебя поздравлю я,
С днем славным ВДВ!
Будь счастлив, добрый друг,
И пусть душа твоя
Не ведает разлук!
***
Ваш праздник в августе, ребята!
Жара – не повод для солдата
Парадку спрятать далеко.
И пусть вам будет нелегко,
Но вы – десантники! И я
Хочу поздравить вас, друзья!
Живите долго, и дружите,
И вашей дружбой дорожите!
Отвага – оружие ваше,
Десантник всегда впереди!
Храните вы Родину нашу,
И смелое сердце в груди,
Стучит в унисон пусть с другими!
Ведь вы собрались в этот день!
Вы стали за годы родными,
И нам вас поздравить не лень!
***
Чеканят шаг «береты голубые»,
Идут ребята праздник отмечать.
Мы поздравляем вас, родные!
Желаем вам о светлом лишь мечтать.
Желаем в день десантника удачи,
И неба мирного над нашей головой,
Ведь вы – десантники! И это значит,
Что бережете вы страны покой!
Отвага, честь, и голубой берет –
Воздушно десантного войска портрет!
И пусть сегодня он залез в фонтан,
И по колено даже океан,
Ему сегодня можно все, поверь!
Коли Афган прошел он без потерь,
То праздник пусть отпразднует как надо!
Добра желаем вам сейчас, ребята!
***
Сегодня празднуют ребята
День ВДВ! Им всем ура!
Все отслужили ведь когда то,
И вот теперь пришла пора
Отметить вместе праздник этот,
И вспомнить всех друзей своих!
Вам всем я, голубым беретам,
Дарю сегодня этот стих!
Источник: bonnycards.ru, pozdravik.ru