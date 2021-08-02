Единственный симптом коронавируса, который чаще встречается у вакцинированных людей с COVID-19

Вакцины от коронавируса серьезно ослабили, если не полностью разорвали связь между инфекцией и госпитализацией, но они не панацея. Многие из тех, кто получил двойной удар, по-прежнему заразятся COVID-19. Исследования показывают, что есть «только» один симптом коронавируса, который чаще проявляется у полностью вакцинированных.
Исследования продолжают поддерживать получение вакцинировали коронавирус вакцины. Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, добавляет положительной картины. Было обнаружено, что вторая доза вакцины COVID-19 вызывает мощный импульс в той части иммунной системы, которая обеспечивает широкую противовирусную защиту. Тем не менее, существуют неправильные представления о вакцинах, пишет express.co.uk
Один, который, кажется, продолжает удивлять людей, заключается в том, что вы все равно можете столкнуться с симптомами COVID-19, даже если вас дважды ударили.
Фактически, у вакцинированных однозначно отмечается симптом коронавируса.
Об этом любопытном событии впервые было сообщено в майском исследовании Королевского колледжа в Лондоне.
Исследователи из Королевского колледжа Лондона проанализировали данные участников, регистрирующих свои симптомы, тесты и вакцины в приложении UK ZOE COVID Symptom Study в период с 8 декабря 2020 года по 14 мая 2021 года, в том числе 1102192 человека, которые были вакцинированы.
Они подробно обследовали 2278 взрослых, у которых был положительный результат на COVID-19 после вакцинации, и сравнили их как с вакцинированными взрослыми, у которых был отрицательный результат на COVID-19, так и с невакцинированными взрослыми с положительным результатом на COVID-19.
Команда сосредоточилась на инфекциях, развивающихся более чем через 14 дней после получения одной дозы вакцины Pfizer или AstraZeneca, когда иммунитет начинает развиваться в соответствии с результатами предыдущего исследования, опубликованного в Lancet.
Исследование показало, что чихание было «единственным симптомом, который чаще встречался у вакцинированных людей с COVID-19».
В целом характер симптомов был аналогичен невакцинированным взрослым - например, аносмия, кашель, лихорадка, головные боли и утомляемость.
Однако вакцинация, похоже, снизила тяжесть симптомов.
Все симптомы были более легкими и реже сообщались вакцинированными людьми, и у них была вдвое меньше шансов получить множественные симптомы в первую неделю болезни.
Исследование также сняло крышку с факторов риска, которые повышают риск заражения COVID-19 после вакцинации.
Лица, у которых были проблемы со здоровьем, ограничивающие их независимость, например слабость, были больше подвержены риску заражения COVID-19 после вакцинации и заболевания.
Однако сам по себе возраст не был фактором риска.
Взрослые, живущие в районах с более высокими уровнями депривации, постоянно подвергались большему риску заражения, несмотря на вакцинацию, даже при корректировке поведения, связанного со здоровьем.
Инфекция COVID-19 у вакцинированных лиц была менее вероятна у лиц, ведущих здоровый образ жизни, например, здоровое питание и нормальный индекс массы тела (ИМТ).
ИМТ - это наиболее широко используемый метод проверки вашего здорового веса - это индекс массы тела.
«Полученные данные демонстрируют необходимость целенаправленной политики в отношении групп риска», - написали исследователи.
«Ослабленные взрослые люди, живущие в жилых помещениях, уже продемонстрировали непропорционально большую опасность заражения COVID-19».
Они добавили: «Исследовательская группа предлагает такие стратегии, как своевременная программа ревакцинации, целевые меры инфекционного контроля и дополнительные исследования иммунного ответа на вакцинацию в этой группе, которые могут помочь решить эту проблему».