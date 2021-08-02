Полив растений: ошибка, которую вы можете совершить при поливе

Полив растений в саду - одно из важнейших дел для любого садовода или домовладельца. Но несмотря на то, что это кажется относительно рутинной и простой работой, в ней также легко ошибиться. Вы можете совершить одну ошибку, поливая растения или цветы в саду.
Полив необходим для поддержания здорового зеленого сада . Это должно быть одно из первых мест в вашем ежедневном списке дел. Однако важно, чтобы вы использовали правильный тип воды, когда поил растения, пишет express.co.uk.
Всем растениям нужно много воды, чтобы они могли нормально расти.
В летние месяцы ваш сад может стать вашим идеальным оазисом для отдыха и, возможно, даже местом для принятия солнечных ванн.
Но хотя теплые температуры идеально подходят для загара, они могут нанести вред вашим растениям.
Обильное полив растений поможет им выжить в жару и позволит продолжаться обычным химическим реакциям, обеспечивая энергию для роста.
Когда вы приступаете к поливу растений, очень важно использовать оптимальный тип воды.
Если у вас есть возможность, всегда полезно хранить дождевую воду для полива.
Это более чистая вода, чем водопроводная, что делает ее идеальным напитком для вашего сада.
По данным Королевского садоводческого общества, водопроводная вода может содержать больше минералов, чем действительно нужно вашим растениям, что может иметь отрицательный эффект.
«Вода - ценный ресурс, и запасы воды в Великобритании находятся под давлением последствий изменения климата, роста населения и необходимости защиты окружающей среды, например уровня рек для дикой природы», - говорится в сообщении.
«Дождевая вода - отличный выбор для растений и первое место для садоводов, поскольку она находится в свободном доступе, если у вас есть возможность хранить ее.
«Водопроводная вода требует очистки и энергии, чтобы доставить ее в наши дома, и может содержать больше минералов, чем требуется многим растениям, особенно вересковым.
"Серая вода из наших домов также может использоваться в очень засушливые периоды.
Хотя тип воды, который вы используете, важен, также важно избегать полива растений в середине дня.
Лучше всего поливать сад ранним вечером, когда погода жаркая и свежая.
Это дает растениям достаточно времени для высыхания, но позволяет немного усвоить их в течение ночи.
Если вы предпочитаете поливать утром, вам придется вставать до восхода солнца.
Перед завершением полива всегда проверяйте, чтобы все слои почвы были влажными.
Также лучше время от времени поливать растения хорошим, а не более частым и легким поливом.
Легкий полив сада сделает растения более подверженными засухе.
Как правило, если ваши растения вянут, у них есть хороший запас воды - так что продолжайте!