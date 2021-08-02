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Новое о коронавирусе: обнаружены два предупреждающих знака на лице

4:00:578/2/2021Фото: piqsels.com
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Некоторые частые осложнения включают острую дыхательную недостаточность, пневмонию и острое повреждение печени.

мужчина, река
Некоторые частые осложнения включают острую дыхательную недостаточность, пневмонию и острое повреждение печени

Примерно каждый шестой человек будет иметь осложнения от COVID-19, в том числе опасные для жизни. Некоторые частые осложнения включают острую дыхательную недостаточность, пневмонию и острое повреждение печени. Новый отчет предполагает, что глазные осложнения, включая конъюнктивит и синусит, также могут быть проявлением COVID-19.

Орбитальный целлюлит, воспалительный процесс, затрагивающий ткани вокруг глаза, обычно приводит к опухшим векам, ограниченным и болезненным движениям глаз и ухудшению зрения. Основная причина состояния - синусит, вызванный инфекцией носовых пазух. Без лечения инфекция может распространиться на жир и мышцы, окружающие глазницу. Новый отчет предполагает, что инфекция может быть связана с COVID-19, пишет express.co.uk.

Врач предупредил, что тяжелая кожная инфекция вокруг глаза может представлять собой необычное осложнение COVID-19.

Доктор Винисиус Алмейда Карвалью из государственного университета Лондрина, Бразилия, является одним из многих медицинских работников, которые считают, что инфекция лица связана с вирусом.

В отчете, опубликованном в журнале черепно-лицевой хирургии, доктор Карвалью упомянул случай пациента с COVID-19, который сообщил о болезненном отеке вокруг глаза.

Пациент был направлен в отделение черепно-лицевой хирургии после того, как у него возникла болезненная прогрессирующая опухоль в области левой глазницы.

28-летний мужчина утверждает, что за две недели до инцидента у него развились легкие симптомы COVID-19, включая усталость и потерю обоняния.

Только когда у него появилась головная боль и опухоль вокруг глаза, он решил обратиться за медицинской помощью.

Вскоре после прибытия в местное отделение неотложной помощи пациенту был поставлен диагноз COVID-19 и синусит.

Несмотря на прием антибиотиков и других лекарств от синусита, боль и отек на лице усилились.

К тому времени, когда его осмотрело отделение доктора Карвалью, опухоль заставила глаз плотно закрыться.

Компьютерная томография позже показала, что скопление жидкости оказывает давление на глазное яблоко.

Пациенту был поставлен диагноз целлюлит - серьезная инфекция под кожей, которая, как полагают, распространилась из носовых пазух в область глазницы.

Доктор Карвалью и его коллега выполнили срочную операцию, сделав небольшой разрез вокруг инфицированной области, чтобы слить скопившуюся жидкость и гной. Вскоре после процедуры опухоль вокруг глаза уменьшилась.

Полученные данные свидетельствуют о том, что COVID-19 может способствовать инфекции носовых пазух с возможностью распространения на области, окружающие глаз.

Доктор Карвалью сказал: «Неясно, является ли COVID-19 фактором, способствующим патогенезу <развитию> в этих случаях».

В предыдущих отчетах описывались аналогичные случаи, причем некоторые из них описывали заложенность, слезотечение и боль вокруг глаз после диагноза COVID-19.

Другие зарегистрированные глазные симптомы у пациентов с COVID-19 включают сухость глаз, помутнение зрения и ощущение инородного тела.

Симптомы гайморита:

По данным сайта Health, некоторые предупреждающие признаки синусита, на которые следует обратить внимание, включают:

Обесцвеченные или зеленоватые выделения из носа
Острые лобные боли
Боль в зубах
Постоянный кашель
Необъяснимая лихорадка
Заложенность или заложенность носа.

По данным Национальной службы здравоохранения, признаки синусита у детей младшего возраста также могут включать раздражительность, затрудненное кормление и дыхание через рот.

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