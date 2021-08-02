Как симптомы коронавируса отличаются у мужчин и женщин

Исследование показало, что мужчины и женщины страдают разными симптомами Covid, пишет dailymail.co.uk.
Исследователи Королевского колледжа Лондона изучили данные 38 000 инфицированных взрослых.
Они обнаружили, что мужчины чаще страдают одышкой, усталостью, ознобом и лихорадкой.
Между тем потеря обоняния, боли в груди и постоянный кашель оказались наиболее распространенными среди женщин.
Традиционно основными тремя симптомами Covid считаются лихорадка, постоянный кашель и потеря обоняния.
Но ученые обнаружили, что лихорадка не была ранним признаком заболевания ни в одной возрастной группе, несмотря на то, что это известный симптом.
Исследование, в котором были использованы данные из приложения Zoe's Covid Symptom Study, также показало, что люди в возрасте 60 лет и старше чаще сообщали о диарее.
А потеря обоняния - один из отличительных признаков болезни - была менее распространена среди пожилых людей.
Результаты, опубликованные в журнале Lancet Digital Health, основаны на моделировании с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования ранних признаков инфекции Covid.
Данные из приложения ранее показали, что вакцины помогли превратить Covid в «сильную простуду».
Британцы с двойным уколом, которые заразились вирусом, теперь чаще страдают от головной боли, насморка, чихания и боли в горле, чем от трех «классических» симптомов.
Официальные лица неоднократно отказывались расширить список симптомов Covid, включив в него больше предупреждающих знаков, несмотря на доказательства, свидетельствующие о том, что болезнь изменилась.
Ведущий автор Клэр Стивс из Королевского колледжа Лондона сказала: «Важно, чтобы люди знали, что самые ранние симптомы разнообразны и могут выглядеть по-разному для каждого члена семьи или домашнего хозяйства.
«Руководство по тестированию может быть обновлено, чтобы случаи можно было выявить раньше, особенно перед лицом новых вариантов, которые очень легко передаются».
Каковы симптомы Covid?
Национальная служба здравоохранения указала высокую температуру вместе с новым и постоянным кашлем в качестве основных симптомов вируса.
Впоследствии это добавило потерю или изменение запаха или вкуса в качестве симптома вируса после давления со стороны участников кампании Covid.
По данным Национальной службы здравоохранения, у большинства людей, которые заразились Covid и проявляют симптомы, есть хотя бы один из них.
Но другие исследования утверждали, что потеря аппетита, кожная сыпь, крапивница, мышечные боли и диарея могут быть симптомами Covid.
В США распознается 11 симптомов, в том числе головная боль и насморк.
Около трети людей с вирусом протекают бессимптомно и по незнанию могут передать его другим.
«Это может включать использование широко доступных тестов на боковой поток для людей с любым из этих второстепенных симптомов».
В целом группа исследователей изучила 18 различных симптомов, связанных с Covid.
Ранние признаки включали потерю обоняния, боль в груди, постоянный кашель, боль в животе, волдыри на ступнях, болезненность глаз и необычную мышечную боль.
Они сказали, что их исследование моделирования было использовано на исходном штамме вируса, который впервые появился в Ухане, Китай, а также на альфа-варианте коронавируса «Кент».
Однако они добавили, что результаты показывают, что симптомы варианта Дельта и любые новые варианты, которые появятся в будущем, также будут различаться в разных группах населения.
Соавтор исследования доктор Марк Модат сказал: «В рамках нашего исследования мы смогли определить, что профиль симптомов, вызванных Covid, отличается от одной группы к другой.
Это предполагает, что критерии, побуждающие людей проходить тестирование, должны быть персонализированы с использованием индивидуальной информации, такой как возраст.
«В качестве альтернативы можно рассмотреть более широкий набор симптомов, чтобы принять во внимание различные проявления болезни в разных группах».
Исследование симптомов ZOE Covid было одним из первых исследований, в котором потеря вкуса и запаха была выявлена как симптом вируса.
Эксперты, стоящие за исследованием, успешно лоббировали министров, чтобы включить его в официальный список предупреждающих знаков.
С тех пор он неоднократно призывал к расширению списка симптомов, чтобы обеспечить выявление большего числа инфекций на ранних стадиях, что поможет сдержать распространение вируса.
Они указывают на другие страны, в которых выявлено гораздо больше симптомов заражения вирусом.
Например, власти США определили более 20 симптомов как возможный признак инфекции Covid.