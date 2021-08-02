Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года
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Картинки и сердечные поздравления с Днем ВДВ 2 августа 2021 года

5:49:168/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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С днем ВДВ! Пусть небо и земля тебя всегда приветливо встречают, опасностей полна судьба твоя, но страха ведь десантники не знают!

2 августа - День ВДВ
2 августа - День ВДВ

«Голубой берет» — почетное прозвище, многие солдаты хотели бы его носить. Но это доступно не всем — суровый отбор и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными, подразделения десантников все так же актуальны, несмотря на то, что война давно закончилась.

Впервые понятие «десант» возникло в 1930 году — 2 июля 12 человек были десантированны на учениях над Воронежем для выполнения учебной задачи. Видимо, они справились с ней очень хорошо, потому что в начале 1933 года были сформированы 4 авиационные батальоны специального назначения. А второе августа навсегда вошло в историю трех стран — России, Украины и Беларуси — как профессиональный День воздушно-десантных войск (ВДВ).

2 августа - День ВДВ
2 августа - День ВДВ

ВДВ, особый праздник —
Настоящих мужиков!
Для вас девиз один единый —
«Больше дел и меньше слов»
Желаем сильным быть по жизни
И никогда не унывать,
В душе при этом быть ранимым.
Конечно слабых защищать.
Ты ВДВ, и это гордо.
На век ты звание пронеси!
И там где есть несправедливость
С честью себя преподнеси.

***

С днем ВДВ! Пусть небо и земля
Тебя всегда приветливо встречают,
Опасностей полна судьба твоя,
Но страха ведь десантники не знают!

Пусть в стропах ветры весело поют,
Пусть купол неба чистотой сияет,
Пускай тебя удачи в жизни ждут,
И пусть тебя судьба оберегает!

***

Тельняшки и береты
На улицах мелькают.
Десантники сегодня
Свой праздник отмечают.

Купаются в фонтанах,
Едят большой арбуз,
И каждый — славный парень.
А главное — не трус!

Желаем вам, ребята,
Не кашлять никогда,
Пусть сердца не коснутся
Ни горе, ни беда.

Пусть бережет вас небо,
Боятся все враги,
За доблестную службу
Спасибо, мужики!

***

Десантникам — слава, почёт и любовь!
Пусть будет всегда всё отлично в судьбе!
Пусть в жизни всё мирно и тихо идёт,
И счастья — на небе и на земле!

***

«Крылатая пехота»,
Ваш праздник наступил!
И весело, и дружно
Весь город воспарил.

Желаю жить достойно,
Уверенно, легко,
Десантник — это мужество,
Что ценят высоко.

Источник: pozdravok.ru

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