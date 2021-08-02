2 августа - День ВДВ: клевым ВДВ-шникам самые прикольные открытки и пожелания в праздник

«Голубой берет» — почетное прозвище, многие солдаты хотели бы его носить. Но это доступно не всем — суровый отбор и напряженные тренировки делают воздушно-десантные войска особенными, подразделения десантников все так же актуальны, несмотря на то, что война давно закончилась.
***
С днем ВДВ, ребята!
Пусть будет мир в стране.
В который раз мы скажем:
За жизнь! За ВДВ!
Живите долго, дружно,
Пусть будет лад в семье.
Здоровья, счастья, радости!
Вперед! За ВДВ!
***
Поздравляю я с Днем ВДВ,
Пусть удача всегда и везде
Будет рядом, хранит пусть тебя,
Будут преданными все друзья.
Ты влюблен в небесную ширь!
Так желаю, чтоб был в мире мир,
Чтоб с улыбкой встречал ты рассвет.
И здоровья тебе, долгих лет!
***
В день веселый ВДВ
Шумно очень во дворе,
Шумно в парках, на бульварах,
В ресторанах, скверах, барах.
И везде гудит отряд
Из накачанных ребят.
Счастья вам всем и здоровья,
Чтоб везло всегда с любовью.
Чтоб звучало по стране
Там и тут: За ВДВ!
***
Самых храбрых и красивых,
Самых умных, честных, сильных,
Кто смотрел в лицо судьбе —
С праздником, с Днём ВДВ!
Пусть живёт в душе отвага
Вам и Родине на благо,
Сердце полнится любовью,
Не подводит пусть здоровье.
Счастье, вера и добро
Твёрдо борются с хандрой,
Пусть печали не согнут —
Дома любят вас и ждут!
***
День ВДВ — это праздник особый,
Сильных, отважных и смелых людей.
Пусть этот день будет радости полон,
Счастья, веселья и верных друзей.
Вы заслужили людей уваженье,
Службу весь год неустанно несли.
Так принимайте сейчас поздравленья,
И пожеланья успехов, любви.
Источник: pozdravok.ru