С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа.
В Ильин день гони печаль!
Праздник славного пророка
Унесёт все беды вдаль
Сильным дождевым потоком!
Пусть подарит чистоту,
Свежесть мысли и стремление,
Как стремится в темноту
Луч надежды и прозрения.
***
Вот и август месяц,
Осень на носу.
День Ильи пророка
Празднуем вовсю.
В этот день проблемы
И дела все — прочь.
Будем веселиться
Целый день и ночь.
У Ильи попросим
Хороший урожай
И побольше солнца,
А иногда — дождя.
Холода приходят,
Ну и что с того?
Главное, чтоб было
На душе тепло!
***
Сегодня праздник светлый — Ильин день,
Поздравим вас, из душ прогоним тень.
Помолимся Илье мы о погоде
Не только в окружающей природе,
А также в семьях ваших и домах.
Лишь праведных вам мыслей в головах,
Сердцам — добра, кристальной чистоты,
А душам — настоящей красоты!
***
Поздравляю тебя я, Илья!
Ведь твой праздник проходит сегодня.
Не грусти, не болей никогда,
Проживи свою жизнь ты достойно.
В это день ты один — как герой.
Все вокруг лишь тебя поздравляют.
Если вдруг неурядица — стой,
Ты — мужчина, об этом все знают.
Я сегодня скажу лишь тебе,
Пожелаю всего, что возможно —
Неизменной в глазах синевы,
Чтобы жизнь не казалась лишь сложной!
***
От всех невидимо и тайно,
Когда вокруг все люди спят —
Илья кидает в речку камень,
Так люди старше говорят.
Святой пророк и ясновидец,
Служитель богу всей душой,
Он не умел любя обидеть,
Дышал он правдой неземной.
По предсказаниям завета,
Он был отмечен добротой,
Илья — спаситель наш небесный,
Ты рядом с богом, над Землей.
Источник: pozdravok.ru