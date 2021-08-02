С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех
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С Ильиным днем 2 августа загадочные картинки и добрые пожелания для всех

5:38:108/2/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Поздравляю тебя я, Илья! Ведь твой праздник проходит сегодня. Не грусти, не болей никогда, Проживи свою жизнь ты достойно.

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа. 

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

В Ильин день гони печаль!
Праздник славного пророка
Унесёт все беды вдаль
Сильным дождевым потоком!

Пусть подарит чистоту,
Свежесть мысли и стремление,
Как стремится в темноту
Луч надежды и прозрения.

***

Вот и август месяц,
Осень на носу.
День Ильи пророка
Празднуем вовсю.

В этот день проблемы
И дела все — прочь.
Будем веселиться
Целый день и ночь.

У Ильи попросим
Хороший урожай
И побольше солнца,
А иногда — дождя.

Холода приходят,
Ну и что с того?
Главное, чтоб было
На душе тепло!

***

Сегодня праздник светлый — Ильин день,
Поздравим вас, из душ прогоним тень.
Помолимся Илье мы о погоде
Не только в окружающей природе,
А также в семьях ваших и домах.
Лишь праведных вам мыслей в головах,
Сердцам — добра, кристальной чистоты,
А душам — настоящей красоты!

***

Поздравляю тебя я, Илья!
Ведь твой праздник проходит сегодня.
Не грусти, не болей никогда,
Проживи свою жизнь ты достойно.

В это день ты один — как герой.
Все вокруг лишь тебя поздравляют.
Если вдруг неурядица — стой,
Ты — мужчина, об этом все знают.

Я сегодня скажу лишь тебе,
Пожелаю всего, что возможно —
Неизменной в глазах синевы,
Чтобы жизнь не казалась лишь сложной!

***

От всех невидимо и тайно,
Когда вокруг все люди спят —
Илья кидает в речку камень,
Так люди старше говорят.

Святой пророк и ясновидец,
Служитель богу всей душой,
Он не умел любя обидеть,
Дышал он правдой неземной.

По предсказаниям завета,
Он был отмечен добротой,
Илья — спаситель наш небесный,
Ты рядом с богом, над Землей.

Источник: pozdravok.ru

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