Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа.
1 августа - Ильин ДеньПусть подарит День Ильин
Исполнение желаний,
На победы вдохновит,
Дарит дома понимание!
Ждёт успех пускай во всём,
Греет счастьем разноцветным,
Расцветает мир кругом
Светом нежным и волшебным!
***
С днём Ильиным вас поздравляю,
Пусть будет полной чашей дом,
И пусть пророк оберегает
И наставляет вас во всём!
Убережёт от зла и сглаза,
Прогонит пыл греховный прочь,
И станет жизнь счастливой сразу,
Как сказка добрая, точь-в-точь!
***
Святой Илья-пророк
Пусть счастье принесет,
Пусть каждый веру обретет,
Чтоб был огонь внутри глубок.
Чтоб счастье озарило,
И мир в стране царил,
И каждый как хотел, так жил,
Чтоб на душе комфортно было.
Ильин день настал, а значит,
С тем приветствую тебя!
От души желаю счастья и удачи,
И сбылась, конечно, чтоб мечта.
Пусть преследует везенье,
Пусть обнимет позитив.
Прочь идут пускай сомненья,
Ну, а рядом будет креатив.
***
Сегодня в праздник именины
Позволь, поздравим мы тебя.
Здоровья, словно у осины,
Быть сильным как пророк Илья.
Для слабых быть всегда утехой,
Чтоб каждый был тебе бы рад,
Судьбы преграды — не помеха,
Чтоб и чужой назвал бы «брат».
Пускай бы ангел твой хранитель
От бед всегда бы защищал.
И даже древний прародитель,
Ценил, любил и уважал.
Источник: pozdravok.ru