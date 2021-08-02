Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных
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Картинки в Ильин день 2 августа 2021 года для каждого Ильи среди знакомых и родных

8:39:588/2/2021Фото: bonnycards.ru
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Сегодня в праздник именины позволь, поздравим мы тебя. Здоровья, словно у осины, быть сильным как пророк Илья.

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

Праздник, посвящённый библейскому пророку Илие, или Ильин день, отмечают 2 августа. 

1 августа - Ильин День

1 августа - Ильин ДеньПусть подарит День Ильин
Исполнение желаний,
На победы вдохновит,
Дарит дома понимание!

Ждёт успех пускай во всём,
Греет счастьем разноцветным,
Расцветает мир кругом
Светом нежным и волшебным!

***

С днём Ильиным вас поздравляю,
Пусть будет полной чашей дом,
И пусть пророк оберегает
И наставляет вас во всём!

Убережёт от зла и сглаза,
Прогонит пыл греховный прочь,
И станет жизнь счастливой сразу,
Как сказка добрая, точь-в-точь!

***

Святой Илья-пророк
Пусть счастье принесет,
Пусть каждый веру обретет,
Чтоб был огонь внутри глубок.

Чтоб счастье озарило,
И мир в стране царил,
И каждый как хотел, так жил,
Чтоб на душе комфортно было.

1 августа - Ильин День
1 августа - Ильин День

Ильин день настал, а значит,
С тем приветствую тебя!
От души желаю счастья и удачи,
И сбылась, конечно, чтоб мечта.

Пусть преследует везенье,
Пусть обнимет позитив.
Прочь идут пускай сомненья,
Ну, а рядом будет креатив.

***

Сегодня в праздник именины
Позволь, поздравим мы тебя.
Здоровья, словно у осины,
Быть сильным как пророк Илья.

Для слабых быть всегда утехой,
Чтоб каждый был тебе бы рад,
Судьбы преграды — не помеха,
Чтоб и чужой назвал бы «брат».

Пускай бы ангел твой хранитель
От бед всегда бы защищал.
И даже древний прародитель,
Ценил, любил и уважал.

Источник: pozdravok.ru

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